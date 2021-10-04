В Днепре задержали четвертого подозреваемого в громком деле о мошенничестве в Европе

Мужчина якобы отвечал за деятельность сети колцентров.

Фото: gp.gov.ua

Национальная полиция задержала в Днепре четвертого подозреваемого в громком деле о мошенничестве в Европе, которое расследуется по материалам прокуратуры немецкого города Бамберг.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента и на сайте МВД.

По данным следствия, аферу реализовала организованная группа граждан Украины и других стран на протяжении 2017-2020 годов. Они якобы выманивали у граждан европейских стран деньги, предлагая им инвестировать через специальные сайты в куплю-продажу банковских металлов, иностранной валюты, криптовалюты, ценных бумаг и других активов. Инвесторам обещали рост их вложений в 100 и более раз.

Когда люди хотели вывести свои инвестиции в наличные, им звонили операторы мошеннических колцентров, представлялись представителями торговых платформ и требовали внести сбор за обслуживание и комиссию за обналичивание - дополнительно 15% от суммы. После оплаты аккаунты инвесторов блокировались, а размещенные на них средства присваивались организаторами мошеннической схемы.

Задокументированная сумма ущерба от этой схемы составила 9 млн евро.

В марте и июне подозрение было сообщено первым трем подозреваемым. Двоих из них арестовали с залогом 325 млн гривен каждому (дело одного уже в суде), а третью объявили в международный розыск.

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Четвертый подозреваемый, по данным следствия, отвечал за деятельность сети колцентров, задействованных в мошеннической схеме. Они находились в Киеве, Софии (Болгария) и Белграде (Сербия).

Ему инкриминировали ст.255 (участие в преступной организации), ст.209 (отмывание денег) и ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса.

Это дело получило особую огласку после того, как издание dev.ua опубликовало расследование, связав с ним инвестора одного из популярных сервисов доставки.

Во время досудебного расследования были наложены аресты на движимое и недвижимое имущество подозреваемых стоимостью около 50 млн евро. В частности, арестованы ряд дорогих автомобилей: Rolls Royce Phantom, Rolls Royce Wraith, BMW Z8, Lamborghini Aventador SVJ Roadster В, Mercedes-Benz Maybach S560, Land Rover Range Rover, Mercedes-Benz Maybach S500, Audi Q5, Kia Ceed.

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