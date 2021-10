Dolce & Gabbana продал коллекцию NFT за $6,3 миллиона (фото)

Итальянский модный дом Dolce & Gabbana продал свою первую коллекцию невзаимозаменяемых токенов (NFT) за 1885 ETH (около $6,3 млн по курсу 2 октября). Об этом пишет forklog.

Фото: unxd.com

Торги коллекцией под названием Collezione Genesi прошли на NFT-маркетплейсе UNXD. Некоторые токены содержат физическую одежду или ювелирные изделия.

Самым дорогим NFT стал The Doge Crown — корона с драгоценными камнями за 423,5 ETH (около $1,4 млн).

Покупателем токена стала Red DAO — организация для коллекционирования одежды и акессуаров в цифровом виде.

