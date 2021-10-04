Dolce & Gabbana продал коллекцию NFT за $6,3 миллиона (фото)

Итальянский модный дом Dolce & Gabbana продал свою первую коллекцию невзаимозаменяемых токенов (NFT) за 1885 ETH (около $6,3 млн по курсу 2 октября). Об этом пишет forklog.

Dolce & Gabbana продал коллекцию NFT за $6,3 миллиона (фото)
Фото: unxd.com

Детали торгов

Торги коллекцией под названием Collezione Genesi прошли на NFT-маркетплейсе UNXD. Некоторые токены содержат физическую одежду или ювелирные изделия.

Самым дорогим NFT стал The Doge Crown — корона с драгоценными камнями за 423,5 ETH (около $1,4 млн).

Покупателем токена стала Red DAO — организация для коллекционирования одежды и акессуаров в цифровом виде.

? UNXD and @DolceGabbana are proud to announce that The Doge Crown from the Collezione Genesi NFT collection sold for 423.5 ETH, or $1.275 million. In total, the collection sold for 1,885.719 ETH, or $5.65 million. Historic. Much more to come. ?https://t.co/anWLJ309Qs pic.twitter.com/gZ8CA0Wtym

— UNXD (@UNXD_NFT) September 30, 2021

Мода на NFT

В апреле 2021 года Vogue Business сообщил о подготовке итальянского дома моды Gucci и ряда других люксовых брендов к выпуску собственных NFT.

Цены на NFT резко выросли в начале этого года, а объем продаж в первой половине 2021 года достиг рекордных $2,5 млрд. Среди громких сделок — продажа произведения искусства цифрового художника Beeple на аукционе Christie’s за рекордные $69 млн, а также первого в истории твита генерального директора Twitter Джека Дорси за $2,9 млн.

Что такое NFT-токены

NFT — это цифровые токены, которые представляют собой право собственности на виртуальный предмет, например, произведение искусства. Право собственности отслеживается в блокчейне — цифровом журнале транзакций.

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