ГБР оценило возможные потери Киева от системной коррупции в 10 млрд гривен в год

Бюро считает, что хищения могут достигать 15% от бюджета города.

Государственное бюро расследований считает, что системная коррупция в Киеве может стоить обществу 10 млрд гривен ежегодно.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Анализ имеющейся в Бюро информации свидетельствует, что руководство и должностные лица структур КГГА с использованием власти и предоставленных им полномочий наладили устойчивые коррупционные схемы хищения бюджета города Киева , который сегодня составляет примерно 60 млрд гривен. По предварительным оценкам системная коррупция чиновников КГГА ежегодно может наносить ущерб территориальной общине Киева на общую сумму примерно 10 млрд грн", - заявило ГБР.

Основным механизмом хищений, по мнению Бюро, является "неэффективное и бесконтрольное перераспределение руководством КГГА между 128 коммунальными предприятиями".

На фоне этого заявления Киевская городская прокуратура сообщила об объявлении новых подозрений и проведении обысков в столице.

Так, в офис коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района пришли по делу о растрате 500 тысяч гривен при приобретении подъемно-транспортировочного оборудования в 2019 году. Дело квалифицировали по ч. 4 ст. 191 УК Украины.

Подозрение также получил бывший руководитель одного из отделов "Киевводфонда". Ему инкриминируют растрату еще полмиллиона гривен на ремонте бюветных комплексов и общественных туалетов, расположенных на территории г. Киев .

Еще одним подозреваемым стал подрядчик, который ремонтировал два подземных пешеходных перехода - возле станции метро "Черниговская", а также на пересечении улицы Братиславская с проспектом Лесным. По версии следствия, он внес в финансовые документы заведомо недостоверные сведения об объемах и стоимости фактически выполненных ремонтно-строительных работ, чем повлек материальный ущерб территориальной общине города Киева на сумму свыше 150 тыс. гривен.