ГБР оценило возможные потери Киева от системной коррупции в 10 млрд гривен в год

Бюро считает, что хищения могут достигать 15% от бюджета города.

ГБР оценило возможные потери Киева от системной коррупции в 10 млрд гривен в год
Фото: Макс Требухов

Государственное бюро расследований считает, что системная коррупция в Киеве может стоить обществу 10 млрд гривен ежегодно.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Анализ имеющейся в Бюро информации свидетельствует, что руководство и должностные лица структур КГГА с использованием власти и предоставленных им полномочий наладили устойчивые коррупционные схемы хищения бюджета города Киева, который сегодня составляет примерно 60 млрд гривен. По предварительным оценкам системная коррупция чиновников КГГА ежегодно может наносить ущерб территориальной общине Киева на общую сумму примерно 10 млрд грн", - заявило ГБР.

Основным механизмом хищений, по мнению Бюро, является "неэффективное и бесконтрольное перераспределение руководством КГГА между 128 коммунальными предприятиями".

На фоне этого заявления Киевская городская прокуратура сообщила об объявлении новых подозрений и проведении обысков в столице.

Так, в офис коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района пришли по делу о растрате 500 тысяч гривен при приобретении подъемно-транспортировочного оборудования в 2019 году. Дело квалифицировали по ч. 4 ст. 191 УК Украины.

Подозрение также получил бывший руководитель одного из отделов "Киевводфонда". Ему инкриминируют растрату еще полмиллиона гривен на ремонте бюветных комплексов и общественных туалетов, расположенных на территории г. Киев.

Еще одним подозреваемым стал подрядчик, который ремонтировал два подземных пешеходных перехода - возле станции метро "Черниговская", а также на пересечении улицы Братиславская с проспектом Лесным. По версии следствия, он внес в финансовые документы заведомо недостоверные сведения об объемах и стоимости фактически выполненных ремонтно-строительных работ, чем повлек материальный ущерб территориальной общине города Киева на сумму свыше 150 тыс. гривен.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко считает, что массовые обыски в столице, которые продолжаются уже несколько месяцев, и многочисленные уголовные дела политически мотивированным давлением на власть.

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