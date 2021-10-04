Собственность домохозяйств США оценивается в $141,7 трлн. 41,5% — это ценные бумаги

Американские домохозяйства накопили рекордное состояние. В первую очередь — благодаря росту акций, чья доля в имуществе американцев находится на рекордном уровне, пишет CNBC.

Собственность домохозяйств США оценивается в $141,7 трлн. 41,5% — это ценные бумаги
Фото: time.com

По данным Bank of America, ценные бумаги составляют около половины из $109,2 трлн финансовых активов, которыми владеют домохозяйства в США. Это самый высокий показатель за 70 лет, утверждает банк.

Общее состояние домохозяйств США во втором квартале составило $141,7 трлн, согласно информации ФРС. Из них 41,5% — это ценные бумаги.

«Деньги идут к деньгам. Пока акции растут, люди будут инвестировать в них. Они будут это делать, пока не появится лучшая альтернатива», — прокомментировал Митчелл Голдберг, президент ClientFirst Strategy.

Акции всегда связаны с риском

В 2021 индекс S&P 500 вырос на 15%. Не в последнюю очередь из-за рекордно низкой процентной ставки и агрессивного вливания денег Федрезервом, а также фискальных стимулов от Конгресса.

И теперь, когда ФРС начинает говорить о сокращении, а Конгресс спорит о дополнительных расходах, Голдберг задается вопросом о реакции рынка:

«Люди инвестировали в две вещи: акции и недвижимость. Они обе зависят от процентной ставки. Они сильно поднялись из-за благоприятной политики власти. Поэтому вот вопрос на $64 трлн: как они отреагируют, когда политика изменится? «

Инвесторы сохраняют оптимизм

Однако пока желание вкладывать в акции никуда не исчезло. По данным Morningstar, за последние 12 месяцев инвесторы вложили $34,5 млрд в одни лишь взаимные фонды и ETF.

Голдберг рекомендует быть осторожным и перевести часть активов в наличность. Ситуация, предупреждает он, будет резко меняться, что создаст как риски, так и возможности.

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