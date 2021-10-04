В США компания собирается майнить биткоин на угольных отходах

В штате Пенсильвания (США) компания Stronghold Digital Mining купила тепловую электростанцию, чтобы обеспечить свои потребности в энергии для майнинга биткоина. Об этом пишет Громадське, со ссылкой на TechSpot.

В США компания собирается майнить биткоин на угольных отходах
Фото: nbcnews.com

Речь идет об электростанции под названием Scrubgrass, которая находится в тяжелом финансовом положении. Эта электростанция производит энергию, достаточную для обеспечения потребностей 1800 майнеров биткоина. К 2022 году Stronghold хочет значительно увеличить эту мощность, чтобы станцией могли пользоваться более 20000 майнеров.

Для создания энергии компания Stronghold планирует сжигать отходы углеобогащения, которые сейчас хранятся рядом со станцией. Это может быть удачным решением для сохранения чистоты окружающей среды, поскольку такие отходы особенно вредны из-за выделения металлов (алюминия, железа и марганца) в почву и водные источники.

Чище почва, грязнее воздух

После сжигания угольных отходов Stronghold планирует передавать ранее загрязненные земли для использования штата. Компания делает это не впервые: она уже помогла Пенсильвании вернуть более 400 гектаров земли.

Но несмотря на возможность сжигать угольные отходы и минимизировать угрозу загрязнения почвы и воды, угольные отходы производят значительное количество углекислого газа.

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