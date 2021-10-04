Нацкомиссия по ценным бумагам признала фиктивными 5 акционерных обществ
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на заседании 30 сентября включила пять акционерных обществ в список фиктивных и остановила обращение их ценных бумаг. Об этом
НКЦБФР сообщила, что «после основательного анализа на основании имеющейся у Комиссии регулярной годовой информации 2020 года и отчета о финансовом состоянии» она включила в в Список эмитентов, имеющих признаки фиктивности пять акционерных обществ:
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ЧАО «Браиловское»;
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ПАО «Лондонская-Бристоль»;
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ЧАО «Финансово-инвестиционное общество «Фонд»;
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ОАО «Подольская телефонная компания Мител»;
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ЧАО «НГМЗ-БУР».
Какие критерии фиктивности
Каждое из вышеприведенных акционерных обществ соответствует как минимум трем из следующих признаков фиктивности:
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среднемесячная величина заработной платы за отчетный период меньше минимального размера заработной платы, установленного законодательством;
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отсутствие чистого дохода от реализации продукции на конец финансового года;
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оборотные активы составляют менее 25% активов эмитента по состоянию на конец отчетного периода;
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непроведение акционерным обществом общего собрания акционеров в течение двух лет подряд, или необразование органов управления общества в течение года со дня регистрации Комиссией отчета о результатах частного размещения акций среди учредителей акционерного общества.
Напомним
Список является открытой и доступной базой, в которую вносятся эмитенты, которые не придерживаются норм действующего законодательства в своей деятельности.
Эмитент может быть исключен из Списка, если предоставит регулятору документы, подтверждающие устранение нарушений законодательства. Формирование, ведение и внесении изменений в Список публикуются на