Нацкомиссия по ценным бумагам признала фиктивными 5 акционерных обществ

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на заседании 30 сентября включила пять акционерных обществ в список фиктивных и остановила обращение их ценных бумаг. Об этом сообщает пресс-служба Комиссии.

Нацкомиссия по ценным бумагам признала фиктивными 5 акционерных обществ
Фото: finbalance.com.ua

НКЦБФР сообщила, что «после основательного анализа на основании имеющейся у Комиссии регулярной годовой информации 2020 года и отчета о финансовом состоянии» она включила в в Список эмитентов, имеющих признаки фиктивности пять акционерных обществ:

  • ЧАО «Браиловское»;

  • ПАО «Лондонская-Бристоль»;

  • ЧАО «Финансово-инвестиционное общество «Фонд»;

  • ОАО «Подольская телефонная компания Мител»;

  • ЧАО «НГМЗ-БУР».

Какие критерии фиктивности

Каждое из вышеприведенных акционерных обществ соответствует как минимум трем из следующих признаков фиктивности:

  • среднемесячная величина заработной платы за отчетный период меньше минимального размера заработной платы, установленного законодательством;

  • отсутствие чистого дохода от реализации продукции на конец финансового года;

  • оборотные активы составляют менее 25% активов эмитента по состоянию на конец отчетного периода;

  • непроведение акционерным обществом общего собрания акционеров в течение двух лет подряд, или необразование органов управления общества в течение года со дня регистрации Комиссией отчета о результатах частного размещения акций среди учредителей акционерного общества.

Напомним

Список является открытой и доступной базой, в которую вносятся эмитенты, которые не придерживаются норм действующего законодательства в своей деятельности.

Эмитент может быть исключен из Списка, если предоставит регулятору документы, подтверждающие устранение нарушений законодательства. Формирование, ведение и внесении изменений в Список публикуются на сайте НКЦБФР.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Крах на фондовом рынке, падение биткоина и золота. Кийосаки дал новый прогнозКрах на фондовом рынке, падение биткоина и золота. Кийосаки дал новый прогноз
Экономист сравнил биткоин с крупнейшими катастрофамиЭкономист сравнил биткоин с крупнейшими катастрофами
Рынок земли: нотариусы отказываются оформлять сделки по купле-продаже участковРынок земли: нотариусы отказываются оформлять сделки по купле-продаже участков
Укртелеком повышает цены на связь со стационарных телефонов: как изменится фиксированная телефонная связьУкртелеком повышает цены на связь со стационарных телефонов: как изменится фиксированная телефонная связь
Банкоматы выдают фальшивые гривныБанкоматы выдают фальшивые гривны
Блок рекламы


Похожие новости
В Нацкомиссии по ценным бумагам создадут единый IT-хаб для участников фондового рынкаВ Нацкомиссии по ценным бумагам создадут единый IT-хаб для участников фондового рынка
Комиссия по ценным бумагам и биржам США ужесточила требования к китайским компаниямКомиссия по ценным бумагам и биржам США ужесточила требования к китайским компаниям
В "GlobalMoney" призывают общественные организации и СМИ не участвовать в атаках, организованных недобросовестными конкурентамиВ "GlobalMoney" призывают общественные организации и СМИ не участвовать в атаках, организованных недобросовестными конкурентами
Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку остановила действие лицензии финкомпании «Толока»Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку остановила действие лицензии финкомпании «Толока»
Суд отменил незаконную регистрацию земли музея "Пирогово" за частным обществомСуд отменил незаконную регистрацию земли музея "Пирогово" за частным обществом
Нацкомиссия допустила к обращению казначейские облигации СШАНацкомиссия допустила к обращению казначейские облигации США
Нацкомиссия допустила еврооблигации Румынии к обращению в УкраинеНацкомиссия допустила еврооблигации Румынии к обращению в Украине
Нацкомиссия запретила "Укрпочте" повышать тарифыНацкомиссия запретила "Укрпочте" повышать тарифы
Власти Тайваня обвинили китайскую компанию Bitmain в охоте за ценными кадрамиВласти Тайваня обвинили китайскую компанию Bitmain в охоте за ценными кадрами
"Прозорро" и "Прозорро.Продажи" станут акционерными обществами"Прозорро" и "Прозорро.Продажи" станут акционерными обществами
Последние новости
Подгружаем последние новости