Нацкомиссия по ценным бумагам признала фиктивными 5 акционерных обществ

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на заседании 30 сентября включила пять акционерных обществ в список фиктивных и остановила обращение их ценных бумаг. Об этом сообщает пресс-служба Комиссии.

Фото: finbalance.com.ua

НКЦБФР сообщила, что «после основательного анализа на основании имеющейся у Комиссии регулярной годовой информации 2020 года и отчета о финансовом состоянии» она включила в в Список эмитентов, имеющих признаки фиктивности пять акционерных обществ:

ЧАО «Браиловское»;

ПАО «Лондонская-Бристоль»;

ЧАО «Финансово-инвестиционное общество «Фонд»;

ОАО «Подольская телефонная компания Мител»;

ЧАО «НГМЗ-БУР».

Какие критерии фиктивности

Каждое из вышеприведенных акционерных обществ соответствует как минимум трем из следующих признаков фиктивности:

среднемесячная величина заработной платы за отчетный период меньше минимального размера заработной платы, установленного законодательством;

отсутствие чистого дохода от реализации продукции на конец финансового года;

оборотные активы составляют менее 25% активов эмитента по состоянию на конец отчетного периода;

непроведение акционерным обществом общего собрания акционеров в течение двух лет подряд, или необразование органов управления общества в течение года со дня регистрации Комиссией отчета о результатах частного размещения акций среди учредителей акционерного общества.

Напомним

Список является открытой и доступной базой, в которую вносятся эмитенты, которые не придерживаются норм действующего законодательства в своей деятельности.