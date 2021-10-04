НБУ не будет препятствовать укреплению гривны, поскольку оно сдерживает инфляцию

НБУ не будет препятствовать укреплению курса гривны, поскольку оно помогает сдерживать двузначную инфляцию в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью заместителя председателя НБУ Сергея Николайчука агентству Bloomberg.

НБУ не будет препятствовать укреплению гривны, поскольку оно сдерживает инфляцию
Фото: finclub.net

Как отмечает агентство, в этом году гривна укрепилась по отношению к доллару на 6,5%, что делает ее одной из наиболее доходных в мире. Она опережает все восточноевропейские валюты, большинство из которых потеряли свои позиции.

Рост гривны поддерживался высоким глобальным спросом на товары, экспортируемые Украиной, жесткой денежно-кредитной политикой, финансовой помощью Европейского Союза и признаками прогресса в переговорах с МВФ о предоставлении финансовой помощи.

«Мы позволим гривне укрепиться, если это будет зависеть от рыночных сил, — сказал Николайчук. — Мы постараемся сгладить любые чрезмерные колебания, одновременно пополняя наши резервы».

Количество валютных интервенций приходит

С августа центробанк тратит меньше средств на валютные интервенции. Его дневной лимит сейчас составляет $5 млн по сравнению с $20 млн ранее. Они также реже случаются: с начала года регулятор провел 53 интервенции, по сравнению с 106 за тот же период в 2020 году.

«Ситуация с нашими международными резервами в долгосрочной перспективе не выглядит плохой, и нам не нужно покупать столько иностранной валюты, как два, три или пять лет назад», — сказал Николайчук.

Спрос на украинские облигации будет расти

Как отмечает агентство, укрепление гривны — хорошая новость для иностранных инвесторов, заинтересованных в покупке украинских облигаций в национальной валюте.

Николайчук ожидает, что спрос на внутренние облигации страны будет расти, особенно в связи с тем, что Украина ожидает включения в индекс JPMorgan Chase&Co. Этот индекс — это ориентир для многих инвесторов в долговые обязательства развивающихся рынков.

Контекст

Центральный банк Украины повысил базовую процентную ставку до 8,5% с 6% в этом году в попытке бороться с инфляцией, которая в июле превысила 10%.

В сентябре НБУ на межбанковском рынке купил $146,6 млн и продал $7 млн.

С начала года центробанк купил на межбанке $1,6 млрд, а продал $197,0 млн. Положительное сальдо составило $1,4 млрд.

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