Остатки средств на едином казначейском счете сократились на 15 миллиардов

Остатки средств на Едином казначейском счете на 1 октября 2021 года составляют 42,14 млрд грн, что на 15,35 млрд грн меньше, чем на начало сентября. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.

Остатки средств на едином казначейском счете сократились на 15 миллиардов
Фото: flickr.com

Состояние счетов

По состоянию на 1 сентября остаток средств на Едином казначейском счетесоставил 57,493 млрд грн.

Напомним

2021

  • Минимальный остаток средств на ЕКС составлял 12,013 млрд грн — по состоянию на 1 января.
  • Максимальный остаток средств на ЕКС — 30,144 млрд грн по состоянию на 1 апреля.

2020

  • Минимальный остаток средств на ЕКС — 10,517 млрд грн по состоянию на 1 апреля.
  • Максимальный остаток средств на ЕКС — 75,701 грн млрд по состоянию на 1 июля.

Что такое Единый казначейский счет

Единый казначейский счет — это основной счет государства, с которого оно рассчитывается по своим расходам в пределах предусмотренного бюджетного плана.

Остаток на счету непостоянный и зависит от периода года и состояния выполнения доходной части бюджета.

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