Остатки средств на едином казначейском счете сократились на 15 миллиардов

Остатки средств на Едином казначейском счете на 1 октября 2021 года составляют 42,14 млрд грн, что на 15,35 млрд грн меньше, чем на начало сентября. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.

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Состояние счетов

По состоянию на 1 сентября остаток средств на Едином казначейском счетесоставил 57,493 млрд грн.

Напомним

2021

Минимальный остаток средств на ЕКС составлял 12,013 млрд грн — по состоянию на 1 января.

Максимальный остаток средств на ЕКС — 30,144 млрд грн по состоянию на 1 апреля.

2020

Минимальный остаток средств на ЕКС — 10,517 млрд грн по состоянию на 1 апреля.

Максимальный остаток средств на ЕКС — 75,701 грн млрд по состоянию на 1 июля.

Что такое Единый казначейский счет

Единый казначейский счет — это основной счет государства, с которого оно рассчитывается по своим расходам в пределах предусмотренного бюджетного плана.

Остаток на счету непостоянный и зависит от периода года и состояния выполнения доходной части бюджета.