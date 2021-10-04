Новостей.COM ⇒
2021-10-04
Остатки средств на едином казначейском счете сократились на 15 миллиардов
Остатки средств на Едином казначейском счете на 1 октября 2021 года составляют 42,14 млрд грн, что на 15,35 млрд грн меньше, чем на начало сентября. Об этом
Фото: flickr.com
Состояние счетов
По состоянию на 1 сентября остаток средств на Едином казначейском счетесоставил 57,493 млрд грн.
Напомним
2021
- Минимальный остаток средств на ЕКС составлял 12,013 млрд грн — по состоянию на 1 января.
- Максимальный остаток средств на ЕКС — 30,144 млрд грн по состоянию на 1 апреля.
2020
- Минимальный остаток средств на ЕКС — 10,517 млрд грн по состоянию на 1 апреля.
- Максимальный остаток средств на ЕКС — 75,701 грн млрд по состоянию на 1 июля.
Что такое Единый казначейский счет
Единый казначейский счет — это основной счет государства, с которого оно рассчитывается по своим расходам в пределах предусмотренного бюджетного плана.
Остаток на счету непостоянный и зависит от периода года и состояния выполнения доходной части бюджета.