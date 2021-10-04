Денежные переводы в Украину выросли до 9 миллиардов

Объем частных переводов в Украину из-за границы в августе 2021 года составил $1,229 млрд. Это на 21,1% больше, чем годом ранее ($1,015 млрд). Об этом говорится в данных НБУ.

Денежные переводы в Украину выросли до 9 миллиардов
Фото: ukrinform.ua

Сколько поступило в Украину

За январь-август 2021 года в Украину поступило $9,070 млрд, что на 19,2% больше, чем годом ранее ($7,610 млрд).

В январе-августе 2021 года неформальными каналами в Украину было переведено $3,818 млрд, что на $871 млн больше, чем за этот же период годом ранее ($2,947 млрд).

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Нацбанк ожидает роста денежных переводов заробитчан в 2021 году до $13,3 млрд.

Объем частных денежных переводов в Украину в январе-мае составил $5,1 млрд, что на 10,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину из-за границы в апреле составил $ 1093 млн, что на 26,4% больше, чем годом ранее ($ 865 млн).

В марте объем частных денежных переводов в Украину из-за рубежа составил $ 1087 млн, что на 15% больше показателя марта прошлого ($ 945 млн).

Согласно данным Национального банка, в 2020 году объем денежных переводов в пределах Украины увеличился на 23,6% до 255,2 млрд гривен.

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