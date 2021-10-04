Украина прекратила закачку газа в хранилища после потери венгерского транзита

Украина приостановила закачки природного газа в свои подземные хранилища.

Об этом свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз", пишет "Интерфакс-Украина".

Так, если 1 октября закачка в подземные хранилища составила 13,94 млн куб. м, то 2 октября она снизилась до 0,61 млн куб. м, а 3 октября упала до нуля.

Фото: utg.ua

На прекращение закачки повлияла остановка транзита природного газа через Украину в направлении Венгрии с 1 октября 2021 года, поскольку импорт газа из Венгрии в Украину происходил путем виртуального реверса.

Напомним, что по состоянию на 1 октября в подземных хранилищах было 18,7 млрд куб. м. газа. В "Укртрансгаз" заявляли, что этого достаточно для стабильного прохождения зимы. Средний уровень наполнения газохранилищ в начале отопительных сезонов с 2011 по 2019 годы достигал 17,9 млрд куб. м, а минимальный опускался до 14,5 млрд куб. м в 2016-м.