На Сумщине СБУ разоблачила схему хищения "ковидних" средств на 2,7 млн гривен

Средства разворовывали на строительстве отделения для приема больных COVID-19 и ремонте трех амбулаторий.

Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения средств, выделенных на борьбу с пандемией COVID-19. В результате преступных действий подрядной компании на Сумщине государство понесло убытки на 2,7 млн грн, сообщает пресс-центр СБУ .

По оперативной информации, средства разворовывались на строительстве отделения для приема больных COVID-19 и ремонте трех амбулаторий.

В октябре 2020 года полтавская коммерческая структура победила в соответствующем тендере и должна была сразу начать работы. В начале 2021 года построенное отделение должно было уже принимать больных.

По материалам следствия, организаторы сделки систематически вносили неправдивые данные в бухгалтерские документы о якобы приобретении строительных материалов, кроме того большинство работ было выполнено лишь "на бумаге". А "сэкономленные" средства злоумышленники присваивали.

Чтобы предотвратить дальнейшее хищение государственных средств, СБУ обратилась в органы власти для неотложного реагирования в соответствии с действующим законодательством и условиями договоров.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное следствие.