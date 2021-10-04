CEO Тегеранской биржи уволился после того, как в подвале биржи нашли криптоферму

Али Сахрай, CEO Тегеранской фондовой биржи (TSE) с 2018 года, подал в отставку после того, как в подвале бирже нашли криптоферму. Об этом пишет Cointelegraph.

CEO Тегеранской биржи уволился после того, как в подвале биржи нашли криптоферму
Фото: ccn.com

Согласно сообщениям государственных СМИ Ирана, TSE возглавит вице-президент Махмуд Гударзи. Смена руководства, похоже, является следствием того, что в подвале здания TSE, расположенного в районе Саадат-Абад, была обнаружена криптоферма.

Сначала TES заявил, что майнинговое оборудование было частью исследовательского проекта. Но позже заместитель директора Бехешти-Саршт призвал компанию нести ответственность за свои действия.

Контекст

26 мая Иран запретил добычу криптовалют, таких как биткоин, накануне сезона пикового спроса на электроэнергию.

Во время запрета власти регулярно проводили рейды, задерживая майнеров и штрафуя домохозяйства. Однако большинство рейдов были сосредоточены на заброшенных заводах, домах и малом бизнесе. В самую значительную фондовую биржу Ирана правоохранители ранее не заглядывали.

В конце сентября власти Ирана позволили лицензированным майнерам возобновить работу.

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