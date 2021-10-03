Цена на землю: стало известно, когда на рынке стоимость резко пойдет вверх

Рынок земли, который действует в Украине уже три месяца, пока не демонстрирует высоких цен. В регионах, где наблюдается самая высокая покупательская активность, в среднем гектар продают за 1200-1250 долларов. Эксперты говорят, что в ближайшее время цена на землю будет оставаться примерно такой же. Резкий всплеск цен может произойти через несколько лет.

"Сейчас законом установлен минимальный размер стоимости 1 га земли, который является не ниже нормативно-денежной оценки. Так будет продолжаться до 2030 года, а дальше государство "отпустит" этот рынок", - говорит адвокат и советник по земельному законодательству Программы USAID Анна Федун.

Знатоки рынка прогнозируют резкий рост цены на землю в 2024 году. Именно тогда будет снят запрет на продажу земли юридическим лицам, и рынок земли войдет в активную фазу. К этой дате, предсказывают они, цена на землю будет расти умеренно, примерно на 20% ежегодно. Таким образом к 2024 году она поднимется примерно до 2200 долларов за гектар.

Однако в 2024, когда землю разрешат покупать юридическим лицам, цена на землю может резко возрасти, говорит Анна Федун.

До того, пока земля не станет существенно дорожать, владельцам паев выгоднее сдавать ее в аренду, а не продавать.

Между тем, за три месяца, прошедших с момента открытия рынка земли, на нем уже заключено почти 24 000 сделок. Конечно, в масштабах Украины и ее землевладений, это совсем немного, но все же процесс идет.

Напомним, лидерами по продажам земельных участков, на сегодня являются Харьковская, Херсонская и Сумская области. А наименьшее количество земли пока продано в западном регионе страны и в Одесской области.