Привлечённые на Шанхайской бирже $1,5 млрд компания Lenovo направит на новые виды деятельности

Китайская компания Lenovo явно не готова довольствоваться статусом крупнейшего производителя персональных компьютеров в мире, поскольку предпринимает попытки диверсифицировать бизнес за счёт направлений, меньше связанных с аппаратным обеспечением. Для финансирования соответствующих программ на Шанхайской фондовой бирже будет привлечено около $1,5 млрд.

Привлечённые на Шанхайской бирже $1,5 млрд компания Lenovo направит на новые виды деятельности

Источник изображения: Lenovo

Об этих намерениях Lenovo сообщает издание Nikkei Asian Review. Китайские депозитарные расписки будут реализованы на площадке STAR, которую считают аналогом американской Nasdaq. Планируется привлечь около 10 млрд юаней, что по нынешнему курсу соответствует $1,54 млрд. Акции Lenovo уже торгуются на Гонконгской фондовой бирже, и выход на площадку в Шанхае станет для компании первым опытом двойного размещения акций.

Примерно половину вырученных средств Lenovo рассчитывает потратить на разработку новых продуктов и услуг. Облачные решения, цифровые продукты для отраслевого применения и системы искусственного интеллекта являются лишь частью возможных направлений деятельности компании, которые потребуют дополнительного финансирования. Попутно будут увеличиваться затраты на разработки и исследования. Во втором квартале они уже выросли на 40 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Глава компании пообещал, что в ближайшие три года бюджет на разработки будет удваиваться ежегодно.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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