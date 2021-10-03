Ощадбанк "Дію" не принимает: в банке объяснили причину отказа

Государственный Ощадбанк отказывается принимать у своих клиентов документы из цифрового приложения "Дія", хотя они уже приравнены к бумажным и считаются обязательными для использования на территории Украины.

Так, клиент под ником aviasmi пожаловался на портале minfin на действия сотрудников Ощадбанка, которые отказались принять у него паспорт из "Дії" и выдавать по нему деньги.

Получилось так, что мужчине срочно понадобились наличные деньги. Он зашел в ближайшее отделение Ощадбанка, чтобы снять их. Поскольку это был центр города, то и отделение оказалось центральным. Однако выяснилось, что в центральном отделении нет ни одного банкомата.

"Так как у меня есть документы в «Діє» и в Украине уже действует закон, по которому электронные документы обязательны к приему по всей территории страны и приравнены к бумажным, пошел к окошку выдачи. Там мне отказали, сказав, что они ничего не знают про законы Украины, у них свои нормы. Удостоверение водителя, которое тоже действует как документ, удостоверяющий личность, тоже не принимают. На вопрос, почему нет банкомата, ответили, что его уже нет года три, и это не их проблема. Пришлось идти около километра к банкомата", - рассказывает aviasmi.

Пока клиент Ощадбанка бегал по городу в поисках ближайшего банкомата, у него накопилось немало досады из-за впустую потраченного времени, и мужчина решил позвонить на горячую линию банка. Он попросил зафиксировать его жалобу.

А спустя какое-то время ему пришел ответ – в лучших традициях классических отписок.

"Сегодня получил письменный ответ, на ОБРАЩЕНИЕ, которое подписано тем отделением, на которое я жаловался. И в ответе было только даны адреса ближайших банкоматов. На остальные вопросы ответ не получил", - описывает клиент.

Правда, после появления его письменной жалобы на minfin-е ему пришел уже другой ответ из Ощадбанка, в котором было больше конкретики.

"Приносим извинения за неудобства. На данный момент банк работает над доработкой программных комплексов, чтобы проведение всех операций, предусматривающих верификацию клиента, были возможны с использованием приложения "Дія". Как только это станет возможным, сразу проинформируем наших клиентов", - ответили из Ощадбанка.

Напомним, Ощадбанк начал массово закрывать счета своих клиентов. В банке объяснили, почему так происходит.