Ощадбанк "Дію" не принимает: в банке объяснили причину отказа

Государственный Ощадбанк отказывается принимать у своих клиентов документы из цифрового приложения "Дія", хотя они уже приравнены к бумажным и считаются обязательными для использования на территории Украины.

Ощадбанк отказывается принимать у клиентов документы из “Дії“

Так, клиент под ником aviasmi пожаловался на портале minfin на действия сотрудников Ощадбанка, которые отказались принять у него паспорт из "Дії" и выдавать по нему деньги.

Получилось так, что мужчине срочно понадобились наличные деньги. Он зашел в ближайшее отделение Ощадбанка, чтобы снять их. Поскольку это был центр города, то и отделение оказалось центральным. Однако выяснилось, что в центральном отделении нет ни одного банкомата.

"Так как у меня есть документы в «Діє» и в Украине уже действует закон, по которому электронные документы обязательны к приему по всей территории страны и приравнены к бумажным, пошел к окошку выдачи. Там мне отказали, сказав, что они ничего не знают про законы Украины, у них свои нормы. Удостоверение водителя, которое тоже действует как документ, удостоверяющий личность, тоже не принимают. На вопрос, почему нет банкомата, ответили, что его уже нет года три, и это не их проблема. Пришлось идти около километра к банкомата", - рассказывает aviasmi.

Ощадбанк отказывается принимать у клиентов документы из “Дії“

Пока клиент Ощадбанка бегал по городу в поисках ближайшего банкомата, у него накопилось немало досады из-за впустую потраченного времени, и мужчина решил позвонить на горячую линию банка. Он попросил зафиксировать его жалобу.

А спустя какое-то время ему пришел ответ – в лучших традициях классических отписок.

"Сегодня получил письменный ответ, на ОБРАЩЕНИЕ, которое подписано тем отделением, на которое я жаловался. И в ответе было только даны адреса ближайших банкоматов. На остальные вопросы ответ не получил", - описывает клиент.

Правда, после появления его письменной жалобы на minfin-е ему пришел уже другой ответ из Ощадбанка, в котором было больше конкретики.

Ощадбанк отказывается принимать у клиентов документы из “Дії“

"Приносим извинения за неудобства. На данный момент банк работает над доработкой программных комплексов, чтобы проведение всех операций, предусматривающих верификацию клиента, были возможны с использованием приложения "Дія". Как только это станет возможным, сразу проинформируем наших клиентов", - ответили из Ощадбанка.

Напомним, Ощадбанк начал массово закрывать счета своих клиентов. В банке объяснили, почему так происходит.


Марченко Любов, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Крах на фондовом рынке, падение биткоина и золота. Кийосаки дал новый прогнозКрах на фондовом рынке, падение биткоина и золота. Кийосаки дал новый прогноз
Экономист сравнил биткоин с крупнейшими катастрофамиЭкономист сравнил биткоин с крупнейшими катастрофами
Рынок земли: нотариусы отказываются оформлять сделки по купле-продаже участковРынок земли: нотариусы отказываются оформлять сделки по купле-продаже участков
Укртелеком повышает цены на связь со стационарных телефонов: как изменится фиксированная телефонная связьУкртелеком повышает цены на связь со стационарных телефонов: как изменится фиксированная телефонная связь
Банкоматы выдают фальшивые гривныБанкоматы выдают фальшивые гривны
Блок рекламы


Похожие новости
Ощадбанк закрывает неактивные счетаОщадбанк закрывает неактивные счета
"Газпром" отказался увеличивать транзит газа через Украину в октябре
АМКУ оштрафовал Ощадбанк на почти 14 млн гривень за покупку рыбной ярмарки без разрешенияАМКУ оштрафовал Ощадбанк на почти 14 млн гривень за покупку рыбной ярмарки без разрешения
Половина денег ФОПов сосредоточена в ПриватбанкеПоловина денег ФОПов сосредоточена в Приватбанке
Валютные интервенции НБУ: Регулятор купил на межбанке более $79 миллионовВалютные интервенции НБУ: Регулятор купил на межбанке более $79 миллионов
Кабмин рассмотрит стратегию развития Ощадбанка в ближайшее время — МарченкоКабмин рассмотрит стратегию развития Ощадбанка в ближайшее время — Марченко
В июле три госбанка потеряли 10 миллиардов денег бизнеса, которые всплыли в банке АхметоваВ июле три госбанка потеряли 10 миллиардов денег бизнеса, которые всплыли в банке Ахметова
Нацбанк в августе купил на межбанке $300 миллионовНацбанк в августе купил на межбанке $300 миллионов
«Не смогут свободно распоряжаться деньгами». Марченко объяснил последствия отказа от добровольного декларирования«Не смогут свободно распоряжаться деньгами». Марченко объяснил последствия отказа от добровольного декларирования
Валютные интервенции НБУ: регулятор за неделю продал на межбанке 20,5 миллионаВалютные интервенции НБУ: регулятор за неделю продал на межбанке 20,5 миллиона
Последние новости
Подгружаем последние новости