В Украине цена на газ взлетела до 38 грн /кубометр

Стоимость газа 1 октября рекордно подскочила в Европе, а затем и в Украине, достигнув значения 38 грн за кубометр или $1447 за тысячу кубометров.

За месяц кубометр газа подорожал на 14 гривен, что существенно для Украины. Такой скачок может привести к тому, что бюджетные организации окажутся без тепла, а бизнес будет вынужден повышать цены из-за огромных затрат на энергоресурсы.

В Европе стоимость кубометра выросла до $12 (около 32 грн). И пока голубое топливо добирается до нашей территории, добавляются расходы на транспортировку и стоимость газа увеличивается. Чтобы выжить в новом отопительном сезоне, из бюджетов городов придется потратить миллиарды гривен на компенсацию высоких цен.

Германия, Великобритания и другие страны Европы также будут вынуждены экономить зимой, ведь роSSийский "Газпром" ограничил поставки накануне отопительного сезона, отказавшись заказывать дополнительные мощности в Украине, поэтому какой будет цена на газ в следующем месяце, неизвестно никому.

Украинцы, которые обслуживаются на годовых тарифах, не ощутят на себе подорожание. Они по прежнему будут платить за газ от 7,80 грн/кубометр до 13,50 грн/кубометр. Многие поставщики предлагают своим клиентам также сезонные тарифы на газ, когда весь отопительный сезон можно платить за газ равными частями. Это позволяет сбалансировать ежемесячные платежи и не вводить семьи в разорение в самые холодные зимние месяцы.

А вот месячные тарифы остаются самыми нестабильными. Стоимость газа меняется для их потребителей каждый месяц, и зависит от мировых скачков. На октябрь месячный тариф YASNO в Киеве , Днепре и Донецкой области составляет 12 грн за кубометр на октябрь, "Полтавагаз сбыт" предлагает тариф на уровне 19,80 грн/кубометр, у "Галнафтогаз" месячный тариф остался 7,99 грн за кубометр.

Напомним, какой будет цена на газ для отопления школ, больниц и детсадов в новом отопительном сезоне.