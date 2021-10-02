Налог на недвижимость повысили в Украине

Власти Украины приняли решение повысить в стране налог на недвижимость, аж на 21%. Украинцам придется платить взносы за свое жилище в размере от 3600 гривен.

Повышение налог на недвижимость на 21% по сравнению с 2021 годом запланировано на 2022 год. Соответствующая норма уже появилась в Налоговом кодексе Украины.

Речь идет о налоге на роскошь. К примеру, владельцы квартир площадью 100 квадратных метров в 2021 году платили ежегодный взнос в размере 2 832 гривен, в 2022 году эта сумма вырастет почти на тысячу гривен - до 3 600 грн.

Окончательная сумма налога на недвижимость рассчитывается в зависимости от размера минимальной зарплаты за тот год, за который платится взнос. За каждый лишний "квадрат" владельцы роскошных квартир и домов должны заплатить в казну государства 1,5% от минимальной зарплаты. В 2022-ом году это будет 90 гривен.

Роскошными в Украине считаются квартиры площадью свыше 60 квадратных метров и дома – свыше 120 кв.м. Соответственно, чем больше площадь жилища превышает установленные нормы, тем выше будет налог.

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