Налоговая амнистия и биткоины: украинцам рассказали, смогут ли они легализовать свои активы в криптовалюте

Многих украинцев интересует, распространяется ли налоговая амнистия на биткоины, которые содержатся у них на счетах.

Налоговая амнистия: украинцам рассказали, смогут ли они легализовать свои биткоины

Верховная Рада уже проголосовала в сентябре в первом чтении законопроект о легализации в Украине вкладов в криптовалюте. Но, как выяснилось ранее из деклараций многих украинцев, наши граждане - одни из самых продвинутых в мире: многие из них уже давненько держат часть сбережений в криптовалюте. И, конечно, вопрос о налоговой амнистии для сбережений в биткоинах их живо интересует.

К сожалению, тут их ждет разочарование: биткоины пока легализовать не удастся. Об этом сообщил начальник отдела по вопросам одноразового добровольного декларирования активов физлиц ГНС Владислав Воинов.

Налоговая амнистия: украинцам рассказали, смогут ли они легализовать свои биткоины

По словам чиновника, вскоре парламент должен рассмотреть во втором чтении законопроект, который предусматривает легализацию цифровых денег в Украине. Но пока это будет касаться лишь тех денег, которые эмитированы украинскими банками, то есть тех, которые признаются в Украине платежным средством.

А значит, биткоины и другие криптовалюты не попадают под действие налоговой амнистии.

Напомним, биткоину прогнозируют дальнейшее снижение курса. Держатели криптовалюты стали активно от нее избавляться. Эксперты считают, что крупные спекулянты играют на курсах криптовалют и таким образом зарабатывают огромные деньги.


Марченко Любов, Тудей

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