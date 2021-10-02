Налоговая амнистия и биткоины: украинцам рассказали, смогут ли они легализовать свои активы в криптовалюте

Многих украинцев интересует, распространяется ли налоговая амнистия на биткоины, которые содержатся у них на счетах.

Верховная Рада уже проголосовала в сентябре в первом чтении законопроект о легализации в Украине вкладов в криптовалюте. Но, как выяснилось ранее из деклараций многих украинцев, наши граждане - одни из самых продвинутых в мире: многие из них уже давненько держат часть сбережений в криптовалюте. И, конечно, вопрос о налоговой амнистии для сбережений в биткоинах их живо интересует.

К сожалению, тут их ждет разочарование: биткоины пока легализовать не удастся. Об этом сообщил начальник отдела по вопросам одноразового добровольного декларирования активов физлиц ГНС Владислав Воинов.

По словам чиновника, вскоре парламент должен рассмотреть во втором чтении законопроект, который предусматривает легализацию цифровых денег в Украине. Но пока это будет касаться лишь тех денег, которые эмитированы украинскими банками, то есть тех, которые признаются в Украине платежным средством.

А значит, биткоины и другие криптовалюты не попадают под действие налоговой амнистии.

Напомним, биткоину прогнозируют дальнейшее снижение курса. Держатели криптовалюты стали активно от нее избавляться. Эксперты считают, что крупные спекулянты играют на курсах криптовалют и таким образом зарабатывают огромные деньги.