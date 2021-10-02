Германия для заробитчан открыла много новых вакансий: кого ищут и сколько обещают платить

Германия, которая, как и многие европейские страны, испытывает демографические проблемы и острую нехватку рабочих рук, открыла тысячи новых вакансий для заробитчан. Платить обещают неплохо. Одно из основных условий успешного трудоустройства – знание немецкого языка.

Зарплаты, которые готовы платить немецкие работодатели, существенно выше тех, что обещают в Польше . Впрочем, что касается квалифицированных специалистов, то здесь разница в зарплатах, которые предлагают в Польше и в Германии, невелика. А вот заробитчанам с более низкой квалификацией выгоднее трудиться на немецких работодателей.

Кого ищут в Германии и сколько готовы платить

Разнорабочие – до 50 тысяч гривен

Условия работы:

8-часовой рабочий день, но могут быть переработки;

зарплата 8-9 евро в час;

в месяц получается в среднем 1600 евро, что эквивалентно 50 000 гривен;

жилье предоставляют, его стоимость порядка 250-300 евро в месяц;

проезд на работу и с работы обеспечивают.

Медицинская сестра – 42-56 тысяч гривен

Требования к медсестре:

уверенное владение немецким языком (уровень B2/B1 или A2 как исключение).

готовность совершенствовать владение языком;

образование медработника среднего звена;

опыт работы по специальности.

Забойщик скота (мясник) – до 59,4 тысячи гривен

Требования к забойщику:

диплом об образовании с квалификацией в мясной промышленности (обязательное условие);

знание немецкого языка (весьма желательно).

Водитель-международник категории Е – 64 тысячи гривен

Требования:

наличие прав категории С+Е;

знание режима труда и отдыха водителей;

самодисциплина (отсутсвие грубых правонарушений);

обязательное наличие ADR;

возраст до 55 лет.

Оператор-наладчик фрезерных и токарных станков - от 90 до 110 тысяч гривен

Требования к специалистам:

опыт соответствующей работы от 1 до 3 лет;

умение наладить токарный и фрезерный центр с ЧПУ согласно чертежам, а также работать на нем;

умение изготовить детали на станке согласно заданной программе;

контроль качества продукции и заполнение производственной документации;

соблюдение технологии производства.