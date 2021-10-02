Германия для заробитчан открыла много новых вакансий: кого ищут и сколько обещают платить
Германия, которая, как и многие европейские страны, испытывает демографические проблемы и острую нехватку рабочих рук, открыла тысячи новых вакансий для заробитчан. Платить обещают неплохо. Одно из основных условий успешного трудоустройства – знание немецкого языка.
Зарплаты, которые готовы платить немецкие работодатели, существенно выше тех, что обещают в Польше. Впрочем, что касается квалифицированных специалистов, то здесь разница в зарплатах, которые предлагают в Польше и в Германии, невелика. А вот заробитчанам с более низкой квалификацией выгоднее трудиться на немецких работодателей.
Кого ищут в Германии и сколько готовы платить
Разнорабочие – до 50 тысяч гривен
Условия работы:
- 8-часовой рабочий день, но могут быть переработки;
- зарплата 8-9 евро в час;
- в месяц получается в среднем 1600 евро, что эквивалентно 50 000 гривен;
- жилье предоставляют, его стоимость порядка 250-300 евро в месяц;
- проезд на работу и с работы обеспечивают.
Медицинская сестра – 42-56 тысяч гривен
Требования к медсестре:
- уверенное владение немецким языком (уровень B2/B1 или A2 как исключение).
- готовность совершенствовать владение языком;
- образование медработника среднего звена;
- опыт работы по специальности.
Забойщик скота (мясник) – до 59,4 тысячи гривен
Требования к забойщику:
- диплом об образовании с квалификацией в мясной промышленности (обязательное условие);
- знание немецкого языка (весьма желательно).
Водитель-международник категории Е – 64 тысячи гривен
Требования:
- наличие прав категории С+Е;
- знание режима труда и отдыха водителей;
- самодисциплина (отсутсвие грубых правонарушений);
- обязательное наличие ADR;
- возраст до 55 лет.
Оператор-наладчик фрезерных и токарных станков - от 90 до 110 тысяч гривен
Требования к специалистам:
- опыт соответствующей работы от 1 до 3 лет;
- умение наладить токарный и фрезерный центр с ЧПУ согласно чертежам, а также работать на нем;
- умение изготовить детали на станке согласно заданной программе;
- контроль качества продукции и заполнение производственной документации;
- соблюдение технологии производства.
Напомним, Польша также увеличила количество вакансий для заробитчан и пытается сманивать их выгодными условиями труда. Однако украинцы рискуют не попасть туда на работу.