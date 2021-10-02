Германия для заробитчан открыла много новых вакансий: кого ищут и сколько обещают платить

Германия, которая, как и многие европейские страны, испытывает демографические проблемы и острую нехватку рабочих рук, открыла тысячи новых вакансий для заробитчан. Платить обещают неплохо. Одно из основных условий успешного трудоустройства – знание немецкого языка.

Германия открыла вакансии для заробитчан из Украины: кого нанимают и на каких условиях

Зарплаты, которые готовы платить немецкие работодатели, существенно выше тех, что обещают в Польше. Впрочем, что касается квалифицированных специалистов, то здесь разница в зарплатах, которые предлагают в Польше и в Германии, невелика. А вот заробитчанам с более низкой квалификацией выгоднее трудиться на немецких работодателей.

Кого ищут в Германии и сколько готовы платить

Разнорабочие – до 50 тысяч гривен

Условия работы:

  • 8-часовой рабочий день, но могут быть переработки;
  • зарплата 8-9 евро в час;
  • в месяц получается в среднем 1600 евро, что эквивалентно 50 000 гривен;
  • жилье предоставляют, его стоимость порядка 250-300 евро в месяц;
  • проезд на работу и с работы обеспечивают.

Медицинская сестра – 42-56 тысяч гривен

Требования к медсестре:

  • уверенное владение немецким языком (уровень B2/B1 или A2 как исключение).
  • готовность совершенствовать владение языком;
  • образование медработника среднего звена;
  • опыт работы по специальности.

Германия открыла вакансии для заробитчан из Украины: кого нанимают и на каких условиях

Забойщик скота (мясник) – до 59,4 тысячи гривен

Требования к забойщику:

  • диплом об образовании с квалификацией в мясной промышленности (обязательное условие);
  • знание немецкого языка (весьма желательно).

Водитель-международник категории Е – 64 тысячи гривен

Требования:

  • наличие прав категории С+Е;
  • знание режима труда и отдыха водителей;
  • самодисциплина (отсутсвие грубых правонарушений);
  • обязательное наличие ADR;
  • возраст до 55 лет.

Оператор-наладчик фрезерных и токарных станков - от 90 до 110 тысяч гривен

Требования к специалистам:

  • опыт соответствующей работы от 1 до 3 лет;
  • умение наладить токарный и фрезерный центр с ЧПУ согласно чертежам, а также работать на нем;
  • умение изготовить детали на станке согласно заданной программе;
  • контроль качества продукции и заполнение производственной документации;
  • соблюдение технологии производства.

Напомним, Польша также увеличила количество вакансий для заробитчан и пытается сманивать их выгодными условиями труда. Однако украинцы рискуют не попасть туда на работу.


Марченко Любов, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Крах на фондовом рынке, падение биткоина и золота. Кийосаки дал новый прогнозКрах на фондовом рынке, падение биткоина и золота. Кийосаки дал новый прогноз
Экономист сравнил биткоин с крупнейшими катастрофамиЭкономист сравнил биткоин с крупнейшими катастрофами
Рынок земли: нотариусы отказываются оформлять сделки по купле-продаже участковРынок земли: нотариусы отказываются оформлять сделки по купле-продаже участков
Укртелеком повышает цены на связь со стационарных телефонов: как изменится фиксированная телефонная связьУкртелеком повышает цены на связь со стационарных телефонов: как изменится фиксированная телефонная связь
Банкоматы выдают фальшивые гривныБанкоматы выдают фальшивые гривны
Блок рекламы


Похожие новости
ЕСВ и единый налог будем платить ежемесячно. Кабмин согласовал законопроектЕСВ и единый налог будем платить ежемесячно. Кабмин согласовал законопроект
Олигархи будут платить за руду еще меньше благодаря правкам к законопроекту №5600, - ЦЭСОлигархи будут платить за руду еще меньше благодаря правкам к законопроекту №5600, - ЦЭС
Гречка в Украине продолжает дорожать: сколько будет стоить крупа до конца 2021 годаГречка в Украине продолжает дорожать: сколько будет стоить крупа до конца 2021 года
У Жеваго прокомментировали решение Высокого суда Англии и Уэльса по спору с ФГВФЛУ Жеваго прокомментировали решение Высокого суда Англии и Уэльса по спору с ФГВФЛ
Несколько причалов и остров на Днепре перешли в частные руки, - "Схемы"Несколько причалов и остров на Днепре перешли в частные руки, - "Схемы"
Банк Тигипко планирует сотрудничество с десятком новых необанковБанк Тигипко планирует сотрудничество с десятком новых необанков
Акции Evergrande взлетели на 32% на планах девелопера выплатить купоныАкции Evergrande взлетели на 32% на планах девелопера выплатить купоны
Украина, Словакия, Чехия и Германия хотят создать водородный трубопровод на базе ГТСУкраина, Словакия, Чехия и Германия хотят создать водородный трубопровод на базе ГТС
В Украине изменились правила обслуживания многоквартирных домовВ Украине изменились правила обслуживания многоквартирных домов
Криптовалюта - это многомиллиардная индустрия, которая в Украине станет легальной, - ЖмеренецкийКриптовалюта - это многомиллиардная индустрия, которая в Украине станет легальной, - Жмеренецкий
Последние новости
Подгружаем последние новости