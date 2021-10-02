МВД активно займется проверками АЗС

В Министерстве внутренних дел создадут "Офис по вопросам защиты бизнеса", который будет заниматься, в том числе, борьбой с нелегальными АЗС. Такое решение приняли на совещании министра внутренних дел Дениса Монастырского с представителями бизнеса по вопросам детенизации рынка и борьбы с рейдерством.

Новый министр внутренних дел получил от президента Украины Владимира Зеленского задание заняться рынком нефтепродуктов. Это очередной этап борьбы с нелегальным рынком нефтепродуктов и подпольными АЗС.

Новая структура в МВД будет заниматься борьбой с "тенивиками". Это значит, что правоохранители будут активней проверять АЗС и ликвидировать подпольные мини НПЗ.

Возможно, правоохранители будут строже контролировать налоговиков, чтобы они не выдавали лицензии АЗС на основании поддельных документов. На таких заправках обычно большое количество нарушений.

Напомним, что еще в конце 2019 года Зеленский пообещал ликвидировать все нелегальные заправки. Однако, потом началась пандемия коронавируса и эта проблема отошла на второй план. Во время карантина в Украине вновь появилось большое количество нелегальных АЗС.

Ранее сообщалось, что в Украине с января по март 2021 года демонтировали 151 АЗС, которые не имели разрешения на работу.