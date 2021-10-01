В США запретили продавать IQOS

Регулятор ввел запрет из-за дела о патенте.

В США запретили продавать IQOS

Комиссия по международной торговле США (ITC) запретила компаниям Altria и Philip Morris продавать на территории страны устройство для нагрева табака IQOS.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Регулятор принял такое решение по делу о патенте, инициированном конкурентом компаний - RJ Reynolds Tobacco Co.

"Посягательство на нашу интеллектуальную собственность подрывает нашу возможность инвестировать и создавать инновации", - заявили в RJ Reynolds Tobacco о причинах иска против Altria и Philip Morris.

Теперь иск должен пройти административную проверку. Ожидается, что она продлится два месяца. Если решение ITC останется в силе, Philip Morris не сможет продавать устройства IQOS уже с ноября. Постановление вступит в силу после того, как его утвердит президент США.

Кроме того, аналогичный иск против Philip Morris на нескольких международных рынках подала British American Tobacco. Однако суды Великобритании и Греции стали на сторону Philip Morris.

Представители Altria и Philip Morris уже сообщили, что намерены обжаловать решение регулятора, поскольку считают патенты Reynolds American недействительными.

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