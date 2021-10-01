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2021-10-01
Bloomberg внес гривну в топ-10 валют, которые стали самыми прибыльными за год
В списке наиболее прибыльных валют по отношению к доллару украинская гривна заняла шестое место.
Гривна в 2021 году стала одной из самых прибыльных валют мира относительно американского доллара. В рейтинге Bloomberg национальной валюте Украины отвели шестое место.
На первом месте - сейшельская рупия, которая окрепла на 53% благодаря туризму. По данным Национального бюро статистики, в 2021 году число туристов из азиатских стран выросло на 8% по сравнению с 2020.
На втором месте валюта Замбии - квача, на третьем - мозамбикский метикал, на четвертом - армянский драм, на пятом - ангольская кванза.
Грузинский лари укрепился на 6% по отношению к доллару, старый белорусский рубль - на 4%.