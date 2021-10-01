Цена на газ в Европе приблизилась к $1200 за тысячу кубометров

Газовые фьючерсы продолжают расти в цене и приблизились к отметке 1 200 долларов за тысячу кубометров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные лондонской биржи ICE Futures.

Так, цена ноябрьского фьючерса на TTF на бирже утром 1 октября достигла 100 евро за МВт/ч, или $1197 за тысячу кубов.

По состоянию на 11:03 по Киеву цена опустилась до 93,39 евро за МВт/ч. Цена декабрьского фьючерса по состоянию на утро 1 октября составила 94,210 евро за МВт/ч.

Цена контрактов продолжила расти после того, как впервые в истории пересекла отметку в тысячу долларов за тысячу кубометров.

Газовые фьючерсы на ноябрь 30 сентября выросли до 94,79 евро за МВт-ч, или около $1160,55 за тысячу кубов.

Декабрьские контракты показывали еще более высокие котировки - до 94,96 евро за МВт-ч (1 162,51 доллара за тысячу кубов).

Напомним, 28 сентября цены на газ впервые в истории достигли $1 057,18 за тысячу кубометров. Газовые фьючерсы продолжают расти в цене и 30 сентября пересекли отметку $1160,55 за тысячу кубометров.

Вследствие дефицита газа на европейском рынке производители электроэнергии прибегли к закупкам угля. Это привело к росту цен до самых высоких уровней с 2008 года - более чем 200 долларов за тонну.