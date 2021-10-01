ГП "Антонов" переплачивает на закупке топлива для "Мрии" и других грузовых самолетов, - "Схемы"

Директор АТП ГП "Антонов" Михаил Харченко объясняет выбор компаний тем, что они продают топливо в кредит.

ГП "Антонов" переплачивает на закупке топлива для "Мрии" и других грузовых самолетов, - "Схемы"
Фото: antonov.com

ГП "Антонов" переплачивает за заправки горючим своих грузовых самолетов. Государственная компания заправляется через посреднические холдинговые компании и отклоняет или игнорирует дешевые предложения, говорится в расследовании "Схем".

Одна из компаний, услугами которой пользуется предприятие, - Jetex, до сих пор работает в оккупированном Крыму и обслуживает перелеты из Симферополя.

"Журналисты выяснили, что, обслуживая свои грузовые самолеты при выполнении международных перевозок, авиатранспортное подразделение «Антонова» стало чаще обращаться к услугам частных хендлинговых компаний Click Aviation Network и Cargo Air Chartering, а впоследствии и Jetex, а их ценовые предложения по сравнению с другими были дороже", - отметили расследователи.

Руководитель авиатранспортного подразделения ГП "Антонов" Михаил Харченко отрицал нарушения и заявил, что "эти факты вырваны из контекста", после чего остановил интервью и запретил дальнейшие съемки на ГП.

Журналисты утверждают, что 15 января 2021 года самолет ГП "Антонов" заправился в аэропорту американского города Бангор горючим на общую сумму 77 тысяч долларов. Поставщиком стала компания Click Aviation Network, которая продала более 100 тонн топлива (758 долларов за тонну).

"Вместе с тем в предложении от компании Irving Oil Limited, которая тогда же предложила свои услуги "Антонову", стоимость тонны горючего составляла 611 долларов. Таким образом, только на одной такой заправке ГП потерял около 15 тысяч долларов", - заявили журналисты.

В марте самолет "Авиалиний Антонова" заправился во Франции через компанию Cargo Air Chartering. За 43 тонны горючего заплатили более 1000 долларов за тонну.

"В письме предложения в адрес «Антонова» от самого аэропорта Шатору расценки на топливо за тот же месяц составляли 698 долларов за тонну. Таким образом, потери государственного предприятия только на этой закупке составили более 13 тысяч долларов", - добавили в расследовании.

Кроме того, в июле самолет "Антонова" осуществлял длительный перелет из Орландо в США в Киев и должен был для этого заправиться горючим объемом 143 тонны. Для этого выбрали компанию Jetex. Стоимость горючего составила 1 120 долларов за тонну на общую сумму более 150 тысяч долларов. При этом компания AEG FUELS, от которой Авиалинии часто получают топливо, в тот же месяц в этом же аэропорту предлагала топливо по 743,4 долларов за тонну.

"Укроборонпром", в состав которого входит "Антонов", также выявил ряд нарушений, в частности, признаки манипуляций при проведении закупок горючего". Например, Click был признан победителем, хотя его не было среди участников тендера.

В Офисе генерального прокурора заявили, что открыли уголовное производство по статье "присвоение и растрата имущества в особо крупных размерах".

Компания Click в комментарии журналистам заявила, что все сотрудничество с ГП "Антонов" "происходит исключительно на основе здоровой конкуренции".

Директор АТП ГП "Антонов" Михаил Харченко сказал, что "есть только две-три компании, которые готовы обслуживать ГП «Антонов» в кредит. Да, они из этого какие-то комиссионные имеют, но это позволяет нам обеспечить работу".

Напомним, что в июне 2020 года концерн "Укроборонпром" по результатам проверки уволил президента ГП "Антонов" Александра Донца и назначил временным и.о. вице-президента по проектированию Александра Лося.

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