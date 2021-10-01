"Газпром" прекратил транзит газа в Венгрию через Украину

"Заявки на транзит не поступили, несмотря на то, что мощности по Украине на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год".

Сегодня, 1 октября, роSSийский газовый монополист "Газпром" остановил транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии.

Об этом сообщает "Оператор ГТС Украины".

"Заявки на транзит газа не поступили, несмотря на то, что мощности по Украине на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 01.10.2021 по 30.09.2022) в размере 24,6 млн м3 в сутки", - говорится в сообщении .

Как сообщалось, с 1 октября 2021 года вступил в силу контракт между Венгрией и Россией на транспортировку газа в объеме 4,5 млрд куб м в год, согласно которому природный газ в Венгрию будет поставляться через "Турецкий поток".

С учетом того, что импорт природного газа из Венгрии происходил путем виртуального реверса, возможности импорта из Венгрии без транзита отсутствуют.

"Венгрия на протяжении десятилетий получала газ через территорию Украины, и украинская сторона ни разу не нарушала обязательств. Более того, украинский маршрут - наиболее экономически выгодный, потому что является кратчайшим путем поставки газа в Венгрию, об этом свидетельствуют объемы торговли между компаниями обеих стран за последние годы. Монополизация газовых маршрутов Газпромом, которую мы сейчас наблюдаем, ставит вопрос об основополагающих принципах функционирования газовых рынков ЕС - конкурентности и прозрачности. Усиление доминирующего положения одного игрока и использование им рычагов влияния в очевидно политических целях на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе должно быть остановлено", - отмечает гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.

Напомним, 27 сентября венгерская MVM CEEnergy Ltd подписала с "Газпром экспортом" два соглашения на поставку роSSийского газа в Венгрию. Суммарный объем контрактов - до 4,5 млрд кубометров в год, срок действия каждого - 15 лет. Газ будет идти в Венгрию через Сербию по "Турецкому потоку" и его сухопутным ответвлениям, и еще 1 млрд кубометров - через Австрию.

В связи с этим украинский "Оператор ГТС" предупредил, что несмотря на контракт до 2024 года, транзит роSSийского газа в Венгрию через Украину может значительно сократиться или полностью прекратиться.

Министерство иностранных дел Украины раскритиковало подписание контракта, назвав его угождением Кремлю. В ответ министр иностранных дел Петер Сиярто назвал позицию Украины "нарушением суверенитета и интересов национальной безопасности Венгрии". Венгерский МИД вызвал посла Украины на беседу, украинское министерство ответило зеркально и вызвало венгерского посла.

Последствия нового контракта в настоящее время оценивает Еврокомиссия.