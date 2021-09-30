Украина погасила последний из трех выпусков евробондов под гарантии США

Украины 30 сентября погасила третий выпуск евробондов на $1 млрд, выпущенных под гарантии США в 2016 году под 1,471% годовых.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Это последний из трех выпусков еврооблигаций под гарантию США , осуществленных в 2014-2016 годах по льготной ставке менее 2% годовых. Первый "американский" выпуск евробондов был погашен в мае 2019 года, а второй - в мае 2020 года.

"Мы благодарны нашим партнерам за существенную поддержку государственного бюджета и содействию проведения реформ в Украине. Сейчас все еврооблигации, выпущенные Украиной под гарантию США в течение 2014-2016 годов, погашено в полном объеме. Мы надеемся на дальнейшее продолжение бюджетной поддержки со стороны правительства США в будущем не только для успешного преодоления последствий коронавирусной инфекции, но и для поддержки реформ и восстановления устойчивого экономического роста", - заявил по этому поводу правительственный уполномоченный по вопросам государственного долга Юрий Буца.

Напомним, в 2014-2016 годах Украина трижды продавала евробонды под американские гарантии. В 2014 году разместила пятилетние еврооблигации на $1 млрд под 1,844% годовых, в 2015 - на $1 млрд под 1,847% годовых, в 2016 - на $1 млрд под 1,471%.