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2021-09-30
В 2021 году Киев планирует потратить 21 млн гривен на содержание бюветов
Всего в столице 203 бюветных комплекса, 30 из которых не работают.
Фото: kiev-online.com.ua
В 2021 году Киев планирует потратить 21 млн гривен на содержание 173 бюветных комплексов.
Об этом говорится в ответе "Водоканала" на запрос журналиста LB.ua.
Всего в столице находятся 203 комплекса, из которых 30 не работают.
В 2020 году на содержание бюветов потратили 17,3 млн гривен, а в 2021-м планируют потратить 21,7 млн гривен. Основные расходы на содержание - это оплата труда и налогов, электроэнергии, а также - ремонтов и услуг по контролю безопасности воды.
Электронная карта бюветных комплексов.
Напомним, в 2010 году планировали ввести плату за пользование бюветами Киева.