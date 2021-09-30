?В 2021 году Киев планирует потратить 21 млн гривен на содержание бюветов

Всего в столице 203 бюветных комплекса, 30 из которых не работают.

В 2021 году Киев планирует потратить 21 млн гривен на содержание 173 бюветных комплексов.

Об этом говорится в ответе "Водоканала" на запрос журналиста LB.ua.

Всего в столице находятся 203 комплекса, из которых 30 не работают.

В 2020 году на содержание бюветов потратили 17,3 млн гривен, а в 2021-м планируют потратить 21,7 млн гривен. Основные расходы на содержание - это оплата труда и налогов, электроэнергии, а также - ремонтов и услуг по контролю безопасности воды.

Электронная карта бюветных комплексов.