Мясо кур подорожает в Украине

Новые изменения в Налоговый кодекс Украины могут оставить страну без собственной курятины. Цены на мясо кур взлетят сразу после того, как власти значительно повысят налоги для производителей.

Речь идет о скандальном законопроекте №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс". Документ в середине лета уже был рассмотрен в Верховной Раде и принят в первом чтении. Теперь Парламент готовится ко второму чтению и принятию окончательной версии проекта закона.

Изменение правил администрирования налогов, которое прописано в законопроекте №5600, вызвало возмущение у представителей бизнеса и профильных ассоциаций в Украине. Разработчики документа предлагают изменить систему налогообложения для производителей в сфере птицеводства. Их хотят исключить из упрощенной системы уплаты налогов. Даже те льготы, которые предусмотрены при уплате налогов на прибыль на первые пять лет работы компании, не коснутся производителей мяса кур.

До настоящего момента производство курятины в Украине работает по упрощенной системе налогообложения и пользуется одними из самых больших льгот в уплате налогов. В частности, большинство производителей птицы в стране платили только налог на землю.

После принятия проекта закона №5600 птицеводам Украины придется платить налоги в казну государства в полном объеме. Авторы документа полагают, что это принесет стране около 2 миллиардов гривен ежегодного дохода. Однако не все согласны с таким мнением.

В Союзе птицеводов Украины прогнозируют, что последствия после вступления в силу данного проекта закона № 5600 будут катастрофическими. Часть производителей вынуждены будут прекратить работу, некоторые уйдут "в тень". Это не увеличит доходы госбюджета, наоборот, казна государства не получит ровным счетом ничего, а местные бюджеты потеряют львиную долю доходов.

Напомним, в начале осени 2021 года в Украине изменились цены на курятину. Сколько стоит мясо кур в разных регионах страны?