Тарифы на газ для населения в Украине уже выше, чем для промышленности

Одним из главных противоречий украинского газового рынка считалась более высокая цена на газ для промышленных предприятий, чем для населения. Получалось, что промышленность, за счет высоких тарифов на газ, субсидирует население, которое получало газ по более низкому тарифу. Однако в нынешнем году ситуация изменилась: теперь тарифы на газ для населения стали выше, чем для промышленности.

Данные по объемам потребления и ценам на газ в первом полугодии 2021 года опубликовала государственная служба статистики.

Согласно опубликованным данным, за первое полугодие текущего года бытовой сектор потребил суммарно 3 957,2 млн кубометров газа. За этот же период небытовые клиенты газоснабжающих компаний потребили существенно больше – 6 596,8 млн кубометров.

При этом тарифы на газ выросли как для одной категории потребителей, так и для другой. В частности, небытовые потребители в 2021 году платили по ценам почти в полтора раза выше, чем во втором полугодии 2020. У них тарифы выросли в среднем на 47,8%. Если в прошлом году они составляли 6 053,8 гривны, то в первом полугодии нынешнего газ им обошелся по 8 946,9.

Для бытовых потребителей тарифы на газ в первом полугодии выросли не так ощутимо, как для небытовых – всего на 7,9%. Однако по абсолютным цифрам тарифы на газ для населения превысили те, по которым покупали газ промышленные предприятия. Во втором полугодии 2020 население платило за кубометр в среднем 8 519,7 гривны. А по итогам января-июня 2021 стоимость кубометра для бытового сектора составила 9 188,6 гривны.

Таким образом, по итогам первого полугодия 2021 тарифы на газ для населения оказались выше тарифов для промышленности на 2,7%. При этом население в 2021 году нарастило потребление газа, а производственный сектор, наоборот – сократил.

Все цены здесь приведены с учетом НДС и стоимости транспортировки газа. То есть, это получается уже окончательная стоимость газа по двум составляющим.

Напомним, украинцев без предупреждения переводят на более высокие тарифы на газ.