Прокуратура заявила об аресте земельного участка в Киеве, где строят элитный ЖК

Правоохранительные органы решили остановить строительство.

Киевская городская прокуратура заявила об аресте земельного участка на улице Антоновича в Киеве, где строят элитный жилой комплекс бизнес-класса.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

Фото: ЛУН

"В 2017 году, имея целью строительство элитного жилого комплекса на незаконно арендованной земли, директор общества вступила в сговор с собственниками и должностными лицами группы компаний. С целью дальнейшего незаконного строительства жилого комплекса подозреваемая подготовила и предоставила в Киевский городской совет документы, содержащие заведомо ложные сведения относительно оснований преимущественного права на пользование земельным участком. Таким образом подозреваемая избежала процедуры продажи прав аренды на земельный участок на конкурентных началах (земельных торгов) и продолжила пользование им, чем нанесла ущерб территориальной общине", - говорится в сообщении.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества) УК Украины

С целью недопущения дальнейшего строительства жилого комплекса на указанный земельный участок наложено арест. Стоимость земли прокуратура оценивает в 30 млн гривен.

Сообщение на сайте Киевской городской прокуратуры проиллюстрировано изображением дома А136 Highlight Tower, который возводят по адресу улица Антоновича, 136-138 в Голосеевском районе Киева.

Земельный участок под этим ЖК в 2007 году передали ООО "Пирит" для строительства, эксплуатации и обслуживания офисного центра с подземным паркингом, детской и спортивной площадками. В 2017 году договор аренды был возобновлен еще на десять лет.

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