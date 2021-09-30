Банкоматы выдают фальшивые гривны

Украинцы начали все чаще жаловаться, что фальшивые купюры им выдают банкоматы. Подделки выполнены очень качественно, поэтому на вид их очень сложно отличить от настоящих денег.

Фальшивые гривны теперь можно по неосторожности получить не только в небольших магазинах и на рынках, но и в банкомате любого украинского банка. При этом, следует помнить, что за распространение фальшивых купюр в Украине предусмотрено уголовное наказание до 7 лет лишения свободы.

Фальшивомонетчики реализуют свой "товар" через социальные сети и мессенджеры. В объявлениях предлагают приобрести поддельные банкноты, которые не распознают терминалы. Стоимость фальшивых денег – за три тысячи ненастоящих гривен просят 750 настоящих.

"Эти банкноты специально заточены под определенные терминалы. То есть человек покупает, например, за 5000 гривен 20000 фальшивых, и погашает свой кредит через терминал", - рассказал эксперт по безопасности Руслан Долгов.

Однако данные купюры не могут пройти проверку ультрафиолетом. Если фальшивая купюра была выдана банкоматом, то необходимо обратиться в банк, которому принадлежит устройство. Финучреждение обязано провести расследование и разинкассацию.

Фальшивые гривны на ощупь более тонкие, чем настоящие. На подделках, если посмотреть на свет, не будет виден графический элемент знака гривны. На 500-гривневых купюрах обязательно должны быть элементы сиреневого цвета, которые под разным углом становятся зелеными.

Напомним, ранее украинцам рассказали, как защитить себя от получения фальшивых купюр.