Илон Маск стал самым богатым человеком в мире и потроллил Джеффа Безоса по этому поводу

В понедельник Илон Маск (Elon Musk) стал третьим человеком, когда-либо обладавшим состоянием в $200 миллиардов, по данным журнала Forbes. Тем самым он стал богатейшим человеком в мире, обогнав основателя Amazon Джеффа Безоса (Jeff Bezos). Конечно же, учитывая противостояние Безоса и Маска, последний не мог остро не пошутить на эту тему.

Илон Маск стал самым богатым человеком в мире и потроллил Джеффа Безоса по этому поводу

Forbes

Комментируя получение звания самого богатого человека в мире, Маск сказал изданию Forbes, что «отправит Джеффри Б. гигантскую статую с цифрой "2" и серебряную медаль». Такая насмешка со стороны основателя Tesla и SpaceX неудивительна, ведь он не раз отмечался колкими высказываниями в адрес своих оппонентов. Интересно будет узнать, осуществит ли Илон Маск свой план.

Генеральный директор Tesla в прошлом дважды называл Безоса подражателем: сначала в апреле 2019 года, когда Amazon объявила о своих планах запускать спутники для обеспечения доступа к интернету, наподобие SpaceX Starlink, а затем снова в июне 2020 года, когда Amazon приобрела компанию по производству беспилотных автомобилей Zoox.

Илон Маск стал самым богатым человеком в мире и потроллил Джеффа Безоса по этому поводу

Forbes

В последнее время Маск и Безос сталкиваются по двум направлениям: финансовое состояние и космические амбиции. Состояние Маска в марте 2020 года составляло «всего» $24,6 миллиарда, что почти на $90 миллиардов меньше, чем на то время было у Безоса. В августе 2020 года Безос стал первым человеком, чей капитал превысил $200 миллиардов на фоне резкого роста акций Amazon. Стремительный рост акций Tesla в 2020 году помог Маску на короткое время стать самым богатым человеком в мире в январе 2021 года. Позже самым богатым стал Бернар Арно (Bernard Arnault), глава французского конгломерата LVMH, специализирующегося на предметах роскоши. В этот вторник рейтинг миллиардеров возглавил Маск, чьё состояние на данный момент оценивается в $200,7 миллиарда. Безос расположился на втором месте с $192,5 миллиарда. Арно занял третье место с $174 миллиардами.

В настоящее время основная конкуренция между Маском и Безосом разворачивается в космической отрасли. В 2000 году Безос основал Blue Origin, а Маск запустил SpaceX в 2002 году. Сейчас противостояние между компаниями, и, соответственно, между их основателями, разворачивается вокруг лунного контракта NASA, который подразумевает разработку посадочного модуля для отправки людей на Луну. Компания Маска лидирует в данной гонке, тогда как Безос пытается вставлять палки в колёса.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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