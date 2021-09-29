Цена на газ в Европе установила новый рекорд - $1053 за тыс. кубометров

Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures вечером в среду достигала 87,45 евро за МВт.ч, или $1053 за тысячу кубометров.

Спотовая цена газа в Европе второй день подряд находится выше тысячи долларов за тысячу кубометров, сообщает "Интерфакс-Украина".

Если во вторник к концу дня цена скорректировалась до $950, то вечером в среду котировки продолжили рост, достигнув нового максимума.

Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures вечером в среду достигала 87,45 евро за МВт.ч, или $1053 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

Ранее, 15 сентября, цена газа на голландском хабе TTF превысила 83 евро за МВт-час, что соответствует более 1000 долларов за тысячу кубометров.