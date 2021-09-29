Visa запустит международные денежные переводы по номеру телефона

Через 2 года Visa планирует запустить в Украине сервис международных денежных переводов по номеру телефона, как минимум, между соседними странами или странами постсоветского пространства. Об этом в интервью «Минфину» рассказала Вера Платонова, старший вице-президент и региональный менеджер Visa в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европы.

Visa запустит международные денежные переводы по номеру телефона
фото: Сергей Владыкин

О международных переводах

«Сейчас у нас есть два направления: внутри Украины и между разными странами. Сложность международной истории в том, что нужно соответствовать законодательству каждой страны, в которую осуществляется перевод денег», — рассказала старший вице-президент Visa.

Она подчеркнула, что нужно проверять, какие коридоры открыты и какие банки дают возможность это делать.

«Я, например, переводила деньги дочке в Канаду. В Европе сегодня подключено более 25 стран, в которые можно делать переводы из Украины», — говорит Платонова.

Для примера, в Италии есть законодательное ограничение на перевод денег из страны, и платежная система ничего не может с этим сделать. А если страна открыта к этим технологиям, то Visa сертифицирует там банки и устанавливает коридор с ними.

«Комиссия при этом в разы меньше — в среднем 1%. Особенно если сравнить с любимым способом „передать маршруткой“, где водитель, по слухам, зарабатывает до 20%», — отметила Платонова.

О переводах денег внутри страны

В июле 2021 года Приватбанк и Visa объявили о запуске полного функционала сервиса переводов по номеру телефона. Такую услугу сейчас предоставляют уже несколько украинских банков.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно указать номер телефона получателя. Если его банк также подключен к платформе, можно перевести деньги без номера карты.

Перевод происходит через международную сеть Visa Direct, где привязка номера карты к номеру телефона сохраняется как защищенный токен.

Комиссия такая же, как и при обычных переводах по номеру карты. Переводы совершаются в мобильном приложении онлайн, а деньги поступают моментально.

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