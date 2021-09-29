Налоговая амнистия: С задекларированных 33 миллионов в бюджет поступило лишь 1,6 миллиона

За 3 недели сентября в рамках налоговой амнистии задекларировано 33 млн грн и уплачено в бюджет 1,6 млн грн. Об этом во время круглого стола рассказал председатель налогового комитета В Р Данил Гетманцев, пишет ЭП.

Налоговая амнистия: С задекларированных 33 миллионов в бюджет поступило лишь 1,6 миллиона
Фото: finance.liga.net

Сколько поступило в бюджет

Гетманцев сообщил, что за 3 недели сентября почти 33 млн грн задекларировано и уплачено в бюджет 1,6 млн грн.

«Безусловно, это небольшая сумма, но мы только начинаем это движение и понимаем, что люди смотрят, делают оценки. Вчера было у нас совещание — прозвучало о десятках тысяч звонков граждан, то есть ажиотаж есть большой», — добавил депутат.

По его словам, система удобная, также сопровождают тех людей, которые «изъявили желание первыми амнистироваться».

«Это очень удобно. Вы обращаетесь в банк, банк открывает счет, выдает справку, что вы положили деньги на спецсчет. После этого вы заполните в электронном виде декларацию, добавляете эту справку и отправляете декларацию Налоговой.

Платите 5%. Это все, что вам нужно сделать. Декларация является свидетельством того, что вы амнистированы на эту сумму", — пояснил Гетманцев.

По его словам, если активы иные, чем деньги, они просто заполняются в декларации, и никто не проверяет оценку активов, которые есть в Украине.

«Ну и за рубежом — это 7% первое полугодие, 9% — второе, там надо документы — это может быть либо оценка, или договор о приобретении этого актива, то есть каким-то образом вы должны доказать, что стоимость актива именно такая. Если вы переводите деньги из-за границы в Украину, то действует 5%», — добавил он.

Напомним

В середине июня Верховная Рада приняла закон №?1539-IX (законопроект №?5153), который в пакете с другими документами предусматривает введение в Украине налоговой амнистии.

Закон предлагает в период с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года провести добровольное декларирование активов физлиц, которые были приобретены до 1 января этого года, но из которых не были уплачены налоги.

Ранее «Минфин» писал, что независимые эксперты оценивают перспективы налоговой амнистии довольно скептически.

«Скептически относятся к идее налоговой амнистии и в МВФ. В долгосрочной перспективе подобные амнистии приводят к сокращению налоговых сборов, -заявлял глава представительства Фонда в Украине Йоста Люнгман. По его словам, налоговые амнистии часто вредят сбору налогов. Они демотивируют граждан платить налоги, создавая надежду на еще одну амнистию в будущем.

Как показал опрос читателей «Минфина», более 90% не планирует подавать нулевую декларацию.

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