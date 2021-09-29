Швейцария одобрила первый в стране криптовалютный фонд

Швейцарский орган по надзору за финансовыми рынками (FINMA) дал согласие на создание первого в стране криптовалютного фонда. Об этом сообщает Reuters.

Швейцария одобрила первый в стране криптовалютный фонд
Фото: fortrader.org

Что известно о фонде

Crypto Market Index Fund предназначен только для квалифицированных инвесторов и относится к категории хедж-фондов с особыми рисками.

Из-за особых рисков FINMA заявил, что фонд может инвестировать исключительно в установленные активы с достаточно большим объемом торгов.

Что с криптовалютой в Швейцарии

Ранее «Минфин» писал, что Национальный банк Швейцарии (SNB) не планирует выпуск цифрового франка, хотя и проводит исследования в области CBDC.

Ранее правительство Швейцарии не обнаружило преимуществ от выпуска розничной CBDC, но признало определенную выгоду от ее оптового варианта. Эту позицию разделил и SNB.

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