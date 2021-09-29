Ощадбанк закрывает неактивные счета

Государственный Ощадбанк закроет неактивные текущие счета и депозиты, операции по которым не осуществлялись в течение трех лет и более. Об этом говорится в сообщении банка.

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Для того, чтобы получить деньги по неподвижным текущим и депозитным счетам, надо до 30 сентября пройти идентификацию.

Клиентам, по счетам которых в течение трех лет и больше не было операций, необходимо посетить отделение Ощада, чтобы актуализировать идентификационные данные и пройти верификацию.

При себе необходимо иметь паспорт и документ о присвоении идентификационного номера налогоплательщика.

Если до 30 сентября клиент не обратится в Ощадбанк, то:

• Ощадбанк изменит учет остатков средств на таких счетах и будет учитывать их как неподвижные вклады;

• Ощадбанк будет считать, что клиент таким образом дал согласие на расторжение договора и закрытие счета;

• такие действия будут считаться согласием на применение ежемесячного комиссионного вознаграждения, предусмотренного тарифами Ощада.