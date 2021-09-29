Правительствам не стоит вмешиваться в крипторынок — Маск

CEO Tesla Илон Маск считает, что США не стоит пытаться урегулировать криптовалюту, пишет CNBC.

Правительствам не стоит вмешиваться в крипторынок — Маск
Фото: driveteslacanada.ca

«Я не думаю, что криптовалюты можно уничтожить, но правительства могут значительно замедлить их внедрение», — заявил Маск на конференции Code Conference, которая прошла в Беверли-Хиллз в Калифорнии.

Это был его ответ на вопрос колумниста New York Times Кары Свишер. Она поинтересовалась, что правительству США следует делать с крипторынком.

«Я бы сказал: „Не делайте ничего“», — ответил Маск.

Криптовалюты — полезные, но это не панацея

Маск неоднократно выражал поддержку различных криптомонет в своем Твиттере, а ранее в этом году Tesla заявила, что приобрела биткоин на $1,5 млрд. Миллиардер с оптимизмом смотрит на криптовалюты, ведь, по его мнению, они способны уменьшить «ошибки и задержки», присущие теперешней денежной системе. Однако он признает, что криптовалюта — это не панацея.

«Я не считаю себя лучшим экспертом по криптовалютам. Я думаю, они имеют определенную ценность, но я бы не называл их „вторым пришествием“», — прокомментировал он.

Почему Китай не любит криптовалюту

Маск предположил, что новая волна репрессий против криптовалют в Китае связана с «серьезными проблемами в генерации электроэнергии».

«Это частично можно объяснить дефицитом электроэнергии во многих регионах Китая. В Южном Китае иногда неожиданно отключается свет, потому что люди используют больше энергии, чем ожидалось. Майнинг криптовалют может быть одной из причин», — считает он.

Также определенную роль играет децентрализованный характер криптовалют.

«На фундаментальном уровне криптовалюта направленна на уменьшение роли государства. И им это не нравится», — предположил Маск.

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