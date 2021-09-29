В Киеве двое мужчин пытались сбыть 240 тыс. фальшивых долларов

Им грозит до 12 лет заключения.

В Киеве двое мужчин пытались сбыть 240 тыс. фальшивых долларов
Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве правоохранители задержали двух мужчин при попытке сбыта фальшивых 240 тыс. долларов США.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Злоумышленниками оказались 42-летний уроженец Луганщины и 34-летний житель Львовской области.

"Мы выяснили, что фигуранты через Интернет познакомились с мужчиной и предложили ему обменять иностранную валюту. Правонарушителей задержали после проведения и документирования контрольных закупок и при попытке сбыта партии фальшивой валюты на сумму 240 тысяч долларов США. Изъятые купюры направлены на проведение соответствующей экспертизы", - рассказал начальник отдела расследования в сфере хозяйственной и служебной деятельности следственного управления полиции Киева Олег Киселев.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2, 3 ст. 199 Уголовного кодекса (хранение, приобретение, перевозка с целью сбыта, а также сбыт незаконно изготовленной поддельной иностранной валюты, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере).

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Также следователи обратились с ходатайством в суд об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Напомним, в августе полиция предотвратила поставку в Украину 1 миллиона фальшивых долларов, которые доставляли через оккупированный Крым из Турции.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кондитерские изделия подорожают в УкраинеКондитерские изделия подорожают в Украине
Регулятор Дубая поддержал торговлю криптовалютою в свободной экономической зонеРегулятор Дубая поддержал торговлю криптовалютою в свободной экономической зоне
Инфляция это плата за оздоровление после карантина — МинэкономикиИнфляция это плата за оздоровление после карантина — Минэкономики
ЦБ Турции неожиданно снизил ставку. Курс лиры рухнулЦБ Турции неожиданно снизил ставку. Курс лиры рухнул
Крах на фондовом рынке, падение биткоина и золота. Кийосаки дал новый прогнозКрах на фондовом рынке, падение биткоина и золота. Кийосаки дал новый прогноз
Блок рекламы


Похожие новости
Самые большие паникеры среди инвесторов — мужчины за 45 (исследование)Самые большие паникеры среди инвесторов — мужчины за 45 (исследование)
В Киеве ликвидирован "конвертационный центр" с оборотом более 120 млн грн, - ГФСВ Киеве ликвидирован "конвертационный центр" с оборотом более 120 млн грн, - ГФС
В Киеве снизились цены на отопление и горячую водуВ Киеве снизились цены на отопление и горячую воду
Биткоин упал ниже 40 тысяч долларовБиткоин упал ниже 40 тысяч долларов
Тарифы на отопление в Киеве завышены в разыТарифы на отопление в Киеве завышены в разы
Приватбанк продадут за 3 миллиарда долларовПриватбанк продадут за 3 миллиарда долларов
Монеты номиналом 1 гривна продают по 100 долларовМонеты номиналом 1 гривна продают по 100 долларов
На восстановление костела Святого Николая в Киеве собрали уже 17,8 млн гривеньНа восстановление костела Святого Николая в Киеве собрали уже 17,8 млн гривень
В Киеве стремительно дорожают двухкомнатные квартиры: цены на новое жильеВ Киеве стремительно дорожают двухкомнатные квартиры: цены на новое жилье
Кешбэк для клиентов украинские банки намерены срезать вдвое: конец программам лояльностиКешбэк для клиентов украинские банки намерены срезать вдвое: конец программам лояльности
Последние новости
Подгружаем последние новости