В Киеве двое мужчин пытались сбыть 240 тыс. фальшивых долларов
Им грозит до 12 лет заключения.
В Киеве правоохранители задержали двух мужчин при попытке сбыта фальшивых 240 тыс. долларов США.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
Злоумышленниками оказались 42-летний уроженец Луганщины и 34-летний житель Львовской области.
"Мы выяснили, что фигуранты через Интернет познакомились с мужчиной и предложили ему обменять иностранную валюту. Правонарушителей задержали после проведения и документирования контрольных закупок и при попытке сбыта партии фальшивой валюты на сумму 240 тысяч долларов США. Изъятые купюры направлены на проведение соответствующей экспертизы", - рассказал начальник отдела расследования в сфере хозяйственной и служебной деятельности следственного управления полиции Киева Олег Киселев.
Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2, 3 ст. 199 Уголовного кодекса (хранение, приобретение, перевозка с целью сбыта, а также сбыт незаконно изготовленной поддельной иностранной валюты, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере).
Также следователи обратились с ходатайством в суд об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в августе полиция предотвратила поставку в Украину 1 миллиона фальшивых долларов, которые доставляли через оккупированный Крым из Турции.