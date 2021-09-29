НБУ советует банкам продавать проблемные активы с дисконтом, а не списывать кредиты

Доля проблемных кредитов в банковской системе сократилась с начала года с 41% до 36,3%. И хотя банки работают с проблемными кредитами, они не спешат продавать их с дисконтом, как советует НБУ. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель председателя Нацбанка Юрий Гелетий.

НБУ советует банкам продавать проблемные активы с дисконтом, а не списывать кредиты

Продажа «проблемки»

«Они (банки, — ред.) действительно активно работают, но, по моему мнению, банки могли бы активнее использовать правительственное постановление №?281, которое предусматривает продажу активов с дисконтом. В нем четко детализировано как это делать. Но они сейчас больше опираются на списание, на реструктуризацию», — пояснил он.

Банки не хотят продавать долги с дисконтом не потому, что боятся юридических последствий.

По словам Гелетия, есть определенные задержки с наработкой внутренних методологий.

«Мы их вместе с Минфином к этому подталкиваем. Мы готовы со своей стороны оказать экспертизу для определенных доработок и внесения изменений во внутренних процедурах. Этот вопрос действительно очень важно урегулировать», — отметил он.

Это сомнительные и безнадежные к возвращению кредиты. Согласно рекомендациям МВФ, кредиты считают недействующими, если уплата основной суммы и процентов по ним просрочены: 1) на три месяца (90 дней) или более 2) менее чем на 90 дней, однако в соответствии с национальными нормами надзора считается, что обслуживание такого кредита является «слабым» или «неудовлетворительным».

Как регулируют задолженность

На начало 2021 года было проведено 41 реструктуризацию на сумму 65,2 млрд грн, что эквивалентно 16% неработающих кредитов.

Напомним

Как писал Минфин, доля неработающих кредитов (NPL) в портфеле банковской системы на начало мая 2021 года уменьшилась до 39,5% с 41% на начало 2021 и с 48,3% на начало 2020 года.

В 2020 году доля неработающих кредитов в банках (NPL) снизилась на 7.4. п до 41%. Как отмечал регулятор, банки всех групп заметно улучшили свои кредитные портфели.

Показатель банков иностранных групп (кроме банков РФ) зафиксировался на уровне 12,3% (против 16% в 2019 году.). В дальнейшем иностранные банки планируют использовать меры списания, продажи и ожидают добровольного урегулирования долгов.

Банки с украинским капиталом за год снизили долю NPL с 18,6% до 14,6%. Их основным инструментом были списание и продажа.

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