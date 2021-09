Экономист сравнил биткоин с крупнейшими катастрофами

Профессор прикладной экономики Университета Джонса Хопкинса и критик криптовалют Стив Ханке опубликовал в Twitter изображение, на котором биткоин поставлен в один ряд с крупнейшими катастрофами, такими как крушение «Титаника» в 1912 году и дирижабля «Гинденбург» в 1937 году. Об этом пишет РБК.

Фото: tutu.com

Ханке назвал первую криптовалюту спекулятивным активом с нулевой фундаментальной стоимостью.



#Bitcoin is an asset that is extremely volatile, susceptible to fraud, and highly uncertain. What could go wrong? Bitcoin is nothing more than a highly speculative asset with a fundamental value of ZERO. pic.twitter.com/RxwU3MbW1l