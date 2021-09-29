Экономист сравнил биткоин с крупнейшими катастрофами

Профессор прикладной экономики Университета Джонса Хопкинса и критик криптовалют Стив Ханке опубликовал в Twitter изображение, на котором биткоин поставлен в один ряд с крупнейшими катастрофами, такими как крушение «Титаника» в 1912 году и дирижабля «Гинденбург» в 1937 году. Об этом пишет РБК.

Экономист сравнил биткоин с крупнейшими катастрофами
Фото: tutu.com

Ханке назвал первую криптовалюту спекулятивным активом с нулевой фундаментальной стоимостью.

#Bitcoin is an asset that is extremely volatile, susceptible to fraud, and highly uncertain. What could go wrong? Bitcoin is nothing more than a highly speculative asset with a fundamental value of ZERO. pic.twitter.com/RxwU3MbW1l

— Steve Hanke (@steve_hanke) September 27, 2021

«Биткоин — это актив, который чрезвычайно нестабилен, подвержен мошенничеству и очень ненадежен», — отметил экономист.

Напомним

В июне Ханке уже критиковал криптовалюту после того, как биткоин стал законным платежным средством в Сальвадоре.

По мнению экономиста, из-за принятия первой криптовалюты платежным средством экономика Сальвадора может «рухнуть», поскольку все американские доллары будут выведены из страны, путем их конвертации в биткоин.

7 сентября в Сальвадоре вступил в силу закон о наделении первой криптовалюты статусом законного платежного средства наравне с долларом США.

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