Из-за неопределенности политики ФРС рынки могут упасть на 10%. Технологические компании пострадают больше всего — эксперт

Фил Орландо, главный рыночный стратег Federated Hermes, прогнозирует 10% -ную коррекцию. Его главное опасение — это неопределенность монетарной и фискальной политики, пишет CNBC.

Орландо предупреждает о коррекции с середины лета. Он спрогнозировал, что рынок упадет на 5?10% где-то между августом и октябрем. Среди основных причин он назвал новые мутации коронавируса и неожиданно высокую инфляцию.

Инвестор отмечает, что эти риски еще существуют.

Сокращение начнется раньше, чем говорит ФРС

«Касательно монетарной политики, темпы инфляции намного превысили ожидания Федрезерва. Это заставит ФРС изменить свою политику гораздо раньше, чем они сначала говорили», — прогнозирует он.

Также Орландо беспокоит возможная смена руководства ФРС в январе и дебаты в Конгрессе по государственному долгу и инфраструктурным проектам на триллион долларов.

«Это критическая неделя. Все это сейчас обсуждается и любой результат обсуждений может привести к еще одному обвалу», — объясняет он.

Технологические компании пострадают больше

Если падение произойдет, технологические компании пострадают больше других — они могут упасть на 10?20%, предупреждает Орландо.

Он рекомендует покупать акции в сферах, связанных с восстановлением экономики: энергетической, финансовой, промышленной, сырьевой, а также акции компаний с малой капитализацией.

Несмотря на свои краткосрочные прогнозы, Орландо сохраняет оптимизм относительно конца года. Он ожидает, что индекс S&P 500 встретит конец года на отметке 4800, а в конце 2022 достигнет 5300.