Revolut планирует запустить собственный токен

Британский финтех-стартап Revolut, который предлагает клиентам в том числе покупку криптовалют, планирует запустить собственный токен. Об этом сообщает Coindesk со ссылкой на два источника, знакомых с планами компании.

Что известно

Один из собеседников CoinDesk рассказал, что Revolut работает над чем-то вроде биржевого токена наподобие BNB, который выпустила криптовалютная биржа Binance.

BNB, например, можно использовать для оплаты товаров и услуг, а также для участия в эксклюзивных продажах токенов. Собственные токены выпускали разные криптобиржи: многие из них позволяют получить скидку на торговые комиссии и принять участие в IEO (Initial Exchange Offering, первичное биржевое размещение).

Новый токен от Revolut будет похож на токены Wirex (WXT) и Nexo, уточнил другой источник Coindesk.

Сроки запуска токена Revolut будут зависеть от одобрения британского регулятора, уточнил собеседник издания. Второй источник сообщил, что на данный момент Revolut сосредоточен на запуске токена в Европе и других регионах за пределами США . Revolut отказался от комментариев.

На прошлой неделе основатель компании, миллиардер Николай Сторонский сообщил, что Revolut планирует запустить в США сервис торговли акциями без комиссии.

По его словам, Revolut вскоре объявит, что получил лицензию брокера и дилера в США . «Мы создаем единое приложение, в котором люди смогут управлять всеми аспектами своих финансов, от банковских операций и обмена валюты до торговли криптовалютой и акциями», — сказал Сторонский.

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