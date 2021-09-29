Revolut планирует запустить собственный токен
Британский финтех-стартап Revolut, который предлагает клиентам в том числе покупку криптовалют, планирует запустить собственный токен. Об этом
Что известно
Один из собеседников CoinDesk рассказал, что Revolut работает над чем-то вроде биржевого токена наподобие BNB, который выпустила криптовалютная биржа Binance.
BNB, например, можно использовать для оплаты товаров и услуг, а также для участия в эксклюзивных продажах токенов. Собственные токены выпускали разные криптобиржи: многие из них позволяют получить скидку на торговые комиссии и принять участие в IEO (Initial Exchange Offering, первичное биржевое размещение).
Новый токен от Revolut будет похож на токены Wirex (WXT) и Nexo, уточнил другой источник Coindesk.
Сроки запуска токена Revolut будут зависеть от одобрения британского регулятора, уточнил собеседник издания. Второй источник сообщил, что на данный момент Revolut сосредоточен на запуске токена в Европе и других регионах за пределами США. Revolut отказался от комментариев.
На прошлой неделе основатель компании, миллиардер Николай Сторонский сообщил, что Revolut планирует запустить в США сервис торговли акциями без комиссии.
По его словам, Revolut вскоре объявит, что получил лицензию брокера и дилера в США. «Мы создаем единое приложение, в котором люди смогут управлять всеми аспектами своих финансов, от банковских операций и обмена валюты до торговли криптовалютой и акциями», — сказал Сторонский.
Что известно о необанке Revolut
- Британский банковский сервис Revolut работает с 2015 года. Его основали россиянин Николай Сторонский и украинец Влад Яценко. Штаб-квартира компании в Лондоне.
- Позиционирует себя как банк без отделений. Все операции выполняются через приложение на смартфоне. Его основной продукт — сервис для обмена валюты без банковской комиссии.
- В августе 2019 стартап запустил сервис для покупки акций.
- В январе 2021 компания подала заявку на получение банковской лицензии Великобритании.