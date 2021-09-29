$21 миллион — столько украинцы продали иностранной валюты в сентябре

С начала сентября украинцы купили $20 млн иностранной валюты, а продали $21 млн. С начала года чистая продажа валюты населением составляет — $1,8 млрд в эквиваленте. Об этом сообщил глава Совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин в Facebook.

$21 миллион — столько украинцы продали иностранной валюты в сентябре
Фото: Pixabay

Сколько продали валюты в сентябре

Чистая продажа иностранной валюты населением (в наличной и безналичной форме) с начала сентября в 2021 году составила $1 млн.

Что происходило на межбанке

Данилишин также отметил, что обменный курс гривны к доллару США на межбанковском рынке в течение недели был под умеренным давлением в сторону укрепления, что было обусловлено преобладанием предложения иностранной валюты на сегменте спот со стороны клиентов банков.

Интервенции НБУ

Это, в свою очередь, дало возможность Нацбанку провести интервенции с целью пополнения международных резервов в объеме $22,5 млн за неделю.

В целом чистая покупка иностранной валюты НБУ с начала сентября составила $124,6 млн, а с начала года — $1,47 млрд.

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