ЕСВ и единый налог будем платить ежемесячно. Кабмин согласовал законопроект

Кабмин согласовал законопроект, который предлагает изменить налоговый период с квартального на месячный для представления налогоплательщиками. Такое решение приняли на заседании 29 сентября, сообщает пресс -служба Минсоцполитики.

Кабмин одобрил проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно предоставления единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налогу на доходы физических лиц».

Что предлагает законопроект

В частности, предложено внести изменения в Налоговый кодекс Украины в части установления месячной отчетности по уплате единого взноса и налога на доходы физических лиц.

Проект закона направлен на решение проблемы своевременности исчисления страхового стажа, назначения и получения пенсионных и других выплат по социальному страхованию.

Отмечается, что сейчас для плательщиков ЕСВ и единого налога предусмотрено представление отчетности с установлением квартального периода отчетности (отчет подается в течение 40 дней после окончания отчетного квартала).

В Минсоцполитики заявляют, что обеспечение направления Налоговой ежемесячно данных об уплате работодателем единого взноса позволит ежемесячно рассчитывать страховой стаж.

Для субъектов хозяйствования также называют негативное влияние — незначительное увеличение времени на представление ежемесячной отчетности.