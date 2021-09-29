Банкоматная сеть сократилась. Какой из банков больше всего демонтировал АТМ

По данным НБУ, за июль банкоматная сеть украинских банков сократилась на 238 единиц — до 18510 устройств. Это следует из статистики, обнародованной НБУ.

Фото: ubr.ua

Как оказалось, общесистемная динамика была обеспечена лишь одним игроком. Банк с польским капиталом Кредобанк в июле сократил свою банкоматную сеть ровно вдвое: с 522 до 261 устройств. Теперь Кредобанк замыкает десятку банков по количеству банкоматов, тогда как ранее был на 8 месте.

Любопытно, что на начало нынешнего года у Кредобанка было 266 банкоматов, но в марте парк устройств увеличился почти вдвое.

Вообще, позиции Кредобанка в карточном бизнесе не впечатляют: на начало августа в его портфеле было всего 144 тыс активных карт и только 24 торговых PoS-терминала.

Топ-10 банков по количеству банкоматов на 01.08.2021

Приватбанк 7 Ощадбанк 3?037 Райффайзен Банк 1?783 Укрсиббанк 846 Укргазбанк 754 ПУМБ 747 Альфа-Банк 693 Укрэксимбанк 456 Креди Агриколь Банк 309 Кредобанк 261

По данным НБУ.

А что у остальных

У других игроков июльские изменения — минимальные.

ОТП Банк увеличил сеть на 12 АТМов, а Укрсиббанк — на 15.

Укргазбанк сократился на 11 банкоматов, а Укрэксимбанк — на 10.

Контекст

Украинские банки постепенно сокращают свои банкоматные сети на протяжении последних нескольких лет. Например, с начала 2020 г. было демонтировано почти 1000 устройств. Часто этот процесс связан с сокращением сети банковских отделений.