Банкоматная сеть сократилась. Какой из банков больше всего демонтировал АТМ
По данным НБУ, за июль банкоматная сеть украинских банков сократилась на 238 единиц — до 18510 устройств. Это следует из статистики, обнародованной НБУ.
Как оказалось, общесистемная динамика была обеспечена лишь одним игроком. Банк с польским капиталом Кредобанк в июле сократил свою банкоматную сеть ровно вдвое: с 522 до 261 устройств. Теперь Кредобанк замыкает десятку банков по количеству банкоматов, тогда как ранее был на 8 месте.
Любопытно, что на начало нынешнего года у Кредобанка было 266 банкоматов, но в марте парк устройств увеличился почти вдвое.
Вообще, позиции Кредобанка в карточном бизнесе не впечатляют: на начало августа в его портфеле было всего 144 тыс активных карт и только 24 торговых PoS-терминала.
Топ-10 банков по количеству банкоматов на 01.08.2021
|
Приватбанк
|
7
|
Ощадбанк
|
3?037
|
Райффайзен Банк
|
1?783
|
Укрсиббанк
|
846
|
Укргазбанк
|
754
|
ПУМБ
|
747
|
Альфа-Банк
|
693
|
Укрэксимбанк
|
456
|
Креди Агриколь Банк
|
309
|
Кредобанк
|
261
По данным НБУ.
А что у остальных
У других игроков июльские изменения — минимальные.
ОТП Банк увеличил сеть на 12 АТМов, а Укрсиббанк — на 15.
Укргазбанк сократился на 11 банкоматов, а Укрэксимбанк — на 10.
Контекст
Украинские банки постепенно сокращают свои банкоматные сети на протяжении последних нескольких лет. Например, с начала 2020 г. было демонтировано почти 1000 устройств. Часто этот процесс связан с сокращением сети банковских отделений.