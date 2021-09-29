Количество долгов за коммунальные услуги увеличилось в 1,5 раза, - Opendatabot

Всего украинцы задолжали за поставку и распределение природного газа.

Количество долгов за коммунальные услуги увеличилось в 1,5 раза, - Opendatabot
Фото: 24tv.ua

За год количество долгов украинцев за коммунальные услуги выросло в 1,5 раза. В августе прошлого года зафиксировано 294 789 долгов, а уже в августе текущего года их количество увеличилось на 155 964 производства.

Соответствующие данные обнародовал портал открытых данных Opendatabot.

"Сейчас количество долгов в Едином реестре должников достигло 450 753 дел. Процент долгов за коммунальные платежи составляет 7% от общего количества долгов украинцев", - говорится в сообщении.

За год общее количество исполнительных производств по долгам украинцев также выросло на 33%. Если в августе 2020 года было открыто 4 665 510 производств, то в августе текущего года эта сумма увеличилась до 6 219 371. Сейчас количество взысканий составляет 7% от всех производств о задолженностях.

По данным Госстата, по состоянию на август 2021 года долги за коммуналку достигли 64,4 млрд гривен.

Больше всего украинцы задолжали за поставку и распределение природного газа - 23,7 млрд грн, за поставку тепловой энергии и горячей воды - 20,3 млрд грн и за поставку и распределение электрической энергии - 7,1 млрд грн.

Человек признается должником по оплате коммунальных платежей в судебном порядке. Для этой группы дел предусмотрено упрощенное производство, то есть такое дело должно быть рассмотрено без присутствия сторон и в сокращенные сроки.

Если должник не выполняет приговор суда, он попадает в реестр должников. Это стандартная процедура, которую используют любые взыскатели: коммунальные учреждения, банки, коллекторы. После этого исполнители могут прислать в банк требование о блокировании счетов должника и принудительное списание долга.

Кроме того, должники подпадают под ряд ограничений и запретов, так как: не могут пользоваться своими заблокированными счетами, совершать сделки купли-продажи у нотариуса, выезжать за границу и тому подобное.

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