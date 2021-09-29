Кабмин расширил перечень оффшорных зон. Добавили остров Сен-Мартен

Правительство изменило перечень оффшорных зон. В раздел «Карибский регион» добавили юрисдикцию Синт-Мартен. Об этом сообщили на заседании Кабмина 29 сентября, которое транслировалось на Youtube .

Фото: commons.com.ua

Для чего обновляют перечень оффшоров

Перечень оффшорных зон обновляется для повышения эффективности государственного финансового мониторинга в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В документе, который подготовил Кабмин, также отмечается, что Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) определила перечень «юрисдикций с неудовлетворительным уровнем имплементации стандартов прозрачности налогообложения».

К нему относятся Содружество Доминики, Ниуэ, Синт-Мартен, Тринидад и Тобаго и Ангилья.

Где находится остров

Сен-Мартен — это остров в Карибском море. Его северная часть является заморской общиной Франции Сен-Мартен, а южная является самоуправляющейся территорией с расширенной автономией (в составе Нидерландов) и называется Синт-Мартен.