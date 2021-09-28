Олигархи будут платить за руду еще меньше благодаря правкам к законопроекту №5600, - ЦЭС

Между чтениями законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" изменили так, что теперь крупнейшие финансово-промышленные группы будут платить ренту на добычу железной руды меньше, чем они платят сейчас.

Об этом пишет Центр экономических стратегий на основе расчетов своего старшего экономиста Юрия Гайдая.

Согласно расчетам ЦЭС, экономия составит около 50 центов на тонне.

В настоящее время добывающие компании, включая принадлежащие Ринату Ахметову, Константину Жеваго и Лакшми Митталу, платят с каждой тонны руды 11-12% от себестоимости необогащенный руды. Это - около $3/т, независимо от мировых цен.

"В апреле правительство предложило начислять ренту на рыночную цену руды в порту Китая и менять ставку в зависимости от цены. Например, при цене от $85 до $120 ставка должна составлять 8%, а при цене более $180 - 16%. Уже в первом чтении "антиахметовского" законопроекта 5600 ставки составили 3,5% (если цена до $100) 5% (до 200$) и 10% (>200 $)", - отметили в ЦЭС.

Между первым и вторым чтением базу начисления уменьшили на две составляющие: фрахт из Украины в Китай (ориентировочная цена $15-20) и внутренняя логистика ($10 по курсу НБУ).

"Тем временем рынок руды вошел в кризис, цены резко упали с майских $200 и направляются к более привычным $100 за тонну. Сколько, по такой редакции 5600, и при таких условиях на рынке будут платить добытчики руды? Считаем: $95- $15 - $10 = $70 (цена в порту Китая, минимальный фрахт, внутренняя логистика). $70 * 3,5% = $2,45 за 1 тонну руды - это еще меньше нынешних 3$", - пояснили расчеты в ЦЭС.

Напомним, 1 июля Верховная Рада на внеочередном заседании приняла в первом чтении "рентный" законопроект 5600, названный также "антиахметовским". За проголосовали 264 депутата, из них 223 "слуги народа" из 230 присутствующих в зале.

23 сентября планировалось, что документ рассмотрят, однако "Слуги народа" сняли законопроект с рассмотрения. Ранее нардеп Александр Качура сообщил, что фракция собирает подписи для рассмотрения законопроекта 5600 "по специальной процедуре для снятия поправочного спама".

Спикер парламента Дмитрий Разумков призвал профильный комитет доработать законопроект, ведь сейчас он вызывает дискуссии. На самом деле из текста документа непосредственно о рудном бизнесе, которым занимается Ринат Ахметов - лишь несколько страниц, а остальные - налоги, касающиеся большинства граждан.