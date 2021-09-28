В Китае зреет новый кризис. И это не Evergrande
Пока внимание мира приковано к кризису Evergrande, нехватка электроэнергии на китайских предприятиях проходит почти незамеченной. Но закрытие фабрик может всколыхнуть мировую экономику не хуже дефолта крупнейшего девелопера,
Частично резкое сокращение энергопотребления вызвано подорожанием энергоносителей, но есть еще один фактор — прямой приказ из Пекина сократить выбросы в атмосферу. Китай собирается провести в феврале зимнюю Олимпиаду и хочет использовать мероприятие для демонстрации своего «зеленого курса».
Почти половина китайских провинций превысили определенную Пекином квоту энергопотребления. Теперь им приказано уменьшить активность, иногда — закрыться полностью.
Китайская экономика рискует столкнуться с нехваткой газа и угля зимой. Китаю приходилось ограничивать поставки электроэнергии в холодные месяцы — но никогда при таких ценах.
Как это повлияет на мировую экономику
В провинции Цзянсу, чья экономика почти не уступает по размеру канадской, закрылись сталелитейные заводы, а некоторые города отключают уличное освещение. В соседней Чжэцзяне были закрыты около 160 энергоемких компаний, в том числе текстильные. А в северной провинции Ляонин 14 городов приказали в аварийном порядке отключить электроэнергию.
О закрытии своих заводов также объявили Apple и Tesla.
«Эти проблемы вызовут эффект домино на всех рынках. Глобальный рынок скоро почувствует нехватку целого ряда товаров от текстиля до игрушек и деталей «, — предупреждает аналитик Тин Лю.
Китай готов замедлиться
Перед Пекином стоит тот же вопрос, что и перед Европой: как достичь задекларированной цели по переходу к возобновляемой энергии, не сломав свою экономику?
Лари Ху, экономист Macquarie Group, считает, что Китай готов замедлить экономический рост ради снижения выбросов.
«Целевой рост в 6% — легкодостижимый, а вот достичь целевого уровня выбросов будет сложно из-за быстрого восстановления экономики в первом полугодии», — прокомментировал он.