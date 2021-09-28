В Китае зреет новый кризис. И это не Evergrande

Пока внимание мира приковано к кризису Evergrande, нехватка электроэнергии на китайских предприятиях проходит почти незамеченной. Но закрытие фабрик может всколыхнуть мировую экономику не хуже дефолта крупнейшего девелопера, пишет Bloomberg.

Фото: theconversation.com

Частично резкое сокращение энергопотребления вызвано подорожанием энергоносителей, но есть еще один фактор — прямой приказ из Пекина сократить выбросы в атмосферу. Китай собирается провести в феврале зимнюю Олимпиаду и хочет использовать мероприятие для демонстрации своего «зеленого курса».

Почти половина китайских провинций превысили определенную Пекином квоту энергопотребления. Теперь им приказано уменьшить активность, иногда — закрыться полностью.

Китайская экономика рискует столкнуться с нехваткой газа и угля зимой. Китаю приходилось ограничивать поставки электроэнергии в холодные месяцы — но никогда при таких ценах.

Как это повлияет на мировую экономику

В провинции Цзянсу, чья экономика почти не уступает по размеру канадской, закрылись сталелитейные заводы, а некоторые города отключают уличное освещение. В соседней Чжэцзяне были закрыты около 160 энергоемких компаний, в том числе текстильные. А в северной провинции Ляонин 14 городов приказали в аварийном порядке отключить электроэнергию.

О закрытии своих заводов также объявили Apple и Tesla.

«Эти проблемы вызовут эффект домино на всех рынках. Глобальный рынок скоро почувствует нехватку целого ряда товаров от текстиля до игрушек и деталей «, — предупреждает аналитик Тин Лю.

Китай готов замедлиться

Перед Пекином стоит тот же вопрос, что и перед Европой: как достичь задекларированной цели по переходу к возобновляемой энергии, не сломав свою экономику?

Лари Ху, экономист Macquarie Group, считает, что Китай готов замедлить экономический рост ради снижения выбросов.

«Целевой рост в 6% — легкодостижимый, а вот достичь целевого уровня выбросов будет сложно из-за быстрого восстановления экономики в первом полугодии», — прокомментировал он.